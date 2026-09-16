Office 2024 Pro Plus nyní pořídíte za čtyři stovky. V akci je i balíček s Windows 11 Pro

Pokud nechcete za kancelářský balík platit pravidelné předplatné, Godeal24 aktuálně nabízí zlevněné licence Microsoft Office 2024 Pro Plus. Cena při nákupu licence pro tři počítače vychází přibližně na 405 Kč za jedno zařízení. V nabídce je také kombinace Windows 11 Pro a Office 2024 Pro Plus, která po použití slevového kódu SGO62 stojí přibližně 760 Kč.
Office 2024 Pro Plus jen za čtyři stovky
Licence Office 2024 Pro Plus pro jeden počítač se aktuálně prodává za 19,99 eura, tedy přibližně 486 Kč. Balík obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Access. Office 2024 přidává mimo jiné 14 nových funkcí v Excelu, funkci Cameo v PowerPointu, vylepšené plánování v Outlooku a kompletní tmavý režim. Jde o jednorázovou licenci, takže uživatel nemusí platit pravidelné měsíční nebo roční předplatné.
Pro více počítačů je k dispozici balení Office 2024 Pro Plus pro tři zařízení. Cena činí 49,99 eura, tedy zhruba 1 215 Kč. V přepočtu tak jedna licence vychází přibližně na 405 Kč. Nabídka může dávat smysl například domácnostem, menším firmám nebo uživatelům, kteří potřebují Office na několika počítačích.
Windows 11 Pro a Office 2024 za zhruba 760 Kč
Pro uživatele, kteří zároveň plánují přechod na Windows 11, nabízí Godeal24 společný balíček Windows 11 Pro a Office 2024 Pro Plus. Po zadání slevového kódu SGO62 stojí 31,25 eura, což odpovídá přibližně 760 Kč. V jednom balíčku tak uživatel získá licenci operačního systému i kancelářského softwaru. Nabídka míří především na nové počítače nebo zařízení, u kterých se plánuje současný upgrade Windows i Office.
Získejte další Office za výhodnou cenu!
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 687,57 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 1853,87 Kč (pouze 618,04 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 3014,81 Kč (pouze 602,96 Kč /PC)
- Office 2021 Home for PC/Mac – 2917,32 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 2163,86 Kč
Nejnovější Windows – bezkonkurenční cena!
- Win 11 Professional Key – 297,83 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 589,59 Kč (pouze 294,92 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 857,03 Kč (pouze 285,68 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1294,67 Kč (pouze 258,93 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 295,40 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 311,21 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 313,15 Kč
- Win 10 Professional Key – 200,58 Kč
- Win 10 Home Key – 198,15 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 297,83 Kč
- Win Server 2025 Standard – 753,46 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 777,77 Kč
Vše, co potřebujete – Office + Windows s doživotní licencí! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 759,78 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 757,35 Kč
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 913,93 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 923,65 Kč
Více licenčních klíčů pro celou skupinu – za skvělou cenu!
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 29175,60 Kč (pouze 583,51 Kč /klíč)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 55919,90 Kč (pouze 559,20 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 50 keys – 9725,20 Kč (pouze 194,50 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100keys – 18234,75 Kč (pouze 182,35 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9457,76 Kč (pouze 184,54 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 16994,79 Kč (pouze 169,95 Kč /klíč)
Široká nabídka nástrojů za výprodejové ceny!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 729,15 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 430,10 Kč
- Ashampoo Office 9 – 753,46 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 331,39 Kč
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- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 338,68 Kč
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Kdo je Godeal24?
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Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 16. 9. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
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