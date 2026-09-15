OnePlus N6 Lite vyjde již ke konci září

OnePlus N6 Lite | Zdroj: OnePlus
Doslova jen pár týdnů od uvedení modelu OnePlus N6x se začíná rýsovat další mobilní přírůstek nesoucí označení N6 Lite. Čínský producent na něj začíná lákat přes spuštěnou tzv. mikrostránku, která přibližuje klíčové prvky výbavy a samotný vzhled. Telefon bude určitě patřit do segmentu základní třídy, kde to nebude mít jednoduché.
Hodně slabý
Podle dostupných informací mají nasadit 6,75palcový displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Díky technologii Aqua Touch bude panel možné bez problému ovládat v dešti. Uvnitř poběží osmijádrový procesor a jedna z paměťových možností nabídne 4GB operační paměť RAM se 64GB interním úložištěm.
Bateriový článek o velikosti 7 000 mAh přinese až 3denní výdrž, přičemž například také zvládne reverzní nabíjení přes USB-C port. Ve výpisu výbavy se ještě objeví tloušťka 8,95 mm nebo dvě certifikace odolnosti (MIL-STD-810H, IP64). Zájemci dostanou na výběr dvě základní barevné možnosti (černou, zelenou).
Oficiální představení sice proběhne už v úterý 22. září, ale všechny indicie zatím nasvědčují tomu, že půjde o rebrandovaný model Oppo A6c 4G z dubna letošního roku. Od něj by tedy mohl převzít základní čipset T7250 od Unisoc, hlavní 13MPx fotoaparát, přední 5MPx selfie kamerku či rychlé 15W nabíjení.
Zdroje: oneplus.in, fonearena.com
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