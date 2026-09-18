Představení iPhonu Duo pomohlo Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 vzrostly o 10 %

Galaxy Z Fold8; zdroj: Dotekománie
Apple s iPhonem Duo premiérově vstoupil do segmentu skládacích telefonů. První prodejní čísla, která pocházejí z Jižní Koreje ale zatím hrají spíše do karet Samsungu. Prodeje Galaxy Z Fold 8 tam v týdnu po představení novinky od Applu vzrostly přibližně o 10 % oproti předchozímu týdnu.
Skládačky od Samsungu si na domácí půdě prozatím vedou lépe než nový iPhone Duo
Podle tamních zdrojů část zákazníků s nákupem skládacího telefonu vyčkávala právě až na okamžik, kdy Apple představí svou skládací novinku. Po zveřejnění ceny a parametrů se ale někteří nakonec rozhodli pro Samsung. Jedním z hlavních důvodů mohla být také cena. Galaxy Z Fold 8 v základní 256GB konfiguraci stojí v Jižní Koreji přibližně 2,28 milionu wonů (v přepočtu zhruba 35 tisíc Kč), zatímco iPhone Duo ve stejné kapacitě přijde na 3,29 milionu wonů (v přepočtu zhruba 50 tisíc Kč). Rozdíl tak činí více než milion wonů. Právě výrazně vyšší cena nového iPhonu mohla podle tamních analytiků některé nerozhodnuté zákazníky přesvědčit, aby sáhli po skládačce od Samsungu.
Galaxy Z Fold 8 má oproti iPhonu Duo další praktickou výhodu. Podle dostupných údajů je tenčí a lehčí, což samozřejmě může u skládacího telefonu hrát poměrně důležitou roli. Významným faktem je také dostupnost. Samsung svůj model už v Jižní Koreji prodává, zatímco zahájení prodeje iPhone Duo se očekává až 16. října. Nedočkaví zákazníci lačníci po skládacím telefonu tak logicky sáhnou po dostupném Samsungu.
Pattern, který se odehrává v Jižní Koreji samozřejmě nelze aplikovat na zbytek světa. Jde pouze o krátkodobý vývoj během jednoho týdne a navíc na trhu, který je domácím pro Samsung. Zdroje také nezveřejnily konkrétní počet prodaných kusů.
Zajímavý je ale samotný efekt, který představení iPhonu Duo přineslo. Místo okamžitého oslabení Samsungu vstup Applu do segmentu skládacích zařízení naopak přiměl část zákazníků k nákupu Galaxy Z Fold 8. Z toho vyplývá, že na skutečné výsledky toho, jak si iPhone Duo povede, si budeme muset ještě chvíli počkat, až se prodeje rozjedou na většině trhů.
Zdroj: androidheadlines.com
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