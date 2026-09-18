Samsung Galerie a Google Fotky nově spolupracují. Přichází nová integrace

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs. Fold7 (vpravo); zdroj: Dotekománie
Majitelé Samsung mobilů, kteří používají pro své fotky aplikaci Samsung Galerie, se nedávno dozvěděli, že končí synchronizace s OneDrive od Microsoftu. Od 30. září nebude tedy možné synchronizovat fotky a videa. Sice se objevilo několik alternativních řešení, ale máme zde plnohodnotnou a možná lepší náhradu.
Samsung Galerie konečně s integrací Google Fotek
Samsung celkem překvapil a zavádí integraci služby Google Fotky do své aplikace Galerie. Je to ostatně pochopitelný krok vzhledem k tomu, jak mají obě společnosti blízko k sobě. Integrace se objevuje v aplikaci Galerie ve verzi 15.9.01.7 a přímo se nabídne synchronizace se službou Google Fotky.
Je sice trochu zvláštní, že je nutné být přihlášen i se svým Samsung účtem, ale na druhou stranu se propojení přenese i na další zařízení. Díky tomu můžete používat aplikaci Galerie jako klienta pro Google Fotky. Nejenže dojde k synchronizaci, tedy k nahrávání fotek a videí do Google Fotek, ale současně si můžete procházet svá média v Samsung Galerii.
Zkusili jsme vynutit aktualizaci na redakčním Samsungu, ale zatím se nám nenabídla nová verze. Samsung asi postupně uvolňuje novinku, ale již nyní můžeme potvrdit na základě zahraničních zdrojů, že vše funguje dobře. Není tedy potřeba používat aplikaci Google Fotky, pokud nechcete, ale i tak si užívat samotné služby.
Zdroje: x.com, androidcentral.com, support.microsoft.com
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