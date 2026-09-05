10 tisíc dolů za nejlepší fotomobil. Oppo Find X9 Ultra teď dává ještě větší smysl KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 5. 9. 2026#Android #Smartphony
10 tisíc dolů za nejlepší fotomobil. Oppo Find X9 Ultra teď dává ještě větší smysl

Dvojice aspirantů na nejlepší fotomobily letošního roku – Oppo Find X9 Pro a Ultra, jsou teď extrémně výhodné. Díky slevě a speciálnímu bonusu na nich totiž ušetříte až 10 tisíc, a pořídíte je tak za absolutně nejnižší cenu na trhu.

Nejlepší fotomobil letoška

Fotoděla Oppo Find X9 Pro a Oppo Find X9 Ultra přinesla do už tak nahuštěné vyšší třídy čerstvý vítr a konkurenčním vlajkovkám dávají pořádně zabrat. A není divu, vždyť čtyři špičkové senzory s brutálním rozlišením a 300mm telekonvektor jasně ukazují, kam až může mobilní focení zajít, a posouvají jej snad až za hranice možného.

K tomu všemu se přidává i extrémní výkon, povedený design, štědré úložiště, parádní displej a megaobří baterka, díky které smartphone vydrží na jedno nabití klidně i tři dny. Ve zkratce, na výbavě Oppo jednoduše nešetřilo.

Nejvýhodněji na trhu

Speciálně u Mobil Pohotovosti teď pořídíte oba dva telefony za super ceny. Tu absolutně nejnižší si zajistíte kombinací slevového kódu a výkupního bonusu v hodnotě až 4 000 Kč. A pokud patříte mezi fotonadšence a chcete ze svého smartphonu dostat maximum, rozhodně pro vás bude dávat smysl upgrade v podobě telekonvertoru – právě teď na něj navíc dostanete slevu 5 tisíc.

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