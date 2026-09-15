Výprodej na Smarty.cz: Moderní technologie a herní hardware za nižší ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 15. 9. 2026#Ostatní
Výprodej na Smarty.cz: Moderní technologie a herní hardware za nižší ceny

Prodejce Smarty.cz spustil rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na moderní elektroniku, herní vybavení a chytrou domácnost. V nabídce se objevují prémiové laptopy s nejnovějšími grafickými kartami, rychlé herní monitory, velkoformátové 4K televize i pokročilí domácí pomocníci. Výběr pokrývá jak zařízení pro náročné hráče a profesionály, tak i praktické doplňky do moderního obývacího pokoje.

Herní a pracovní notebooky

Segment přenosných počítačů nabízí výrazné zvýhodnění u výkonných herních strojů i lehkých pracovních modelů s kvalitními displeji. K dispozici jsou konfigurace vybavené novou generací grafických čipů NVIDIA GeForce RTX řady 50, které poskytují nekompromisní výkon pro hraní i práci s grafikou.

Herní monitory

Plynulý obraz a nízká odezva jsou klíčem ke kvalitnímu hernímu zážitku. Mezi zlevněnými zobrazovacími panely lze nalézt jak kompaktní 27palcové modely s vysokou obnovovací frekvencí, tak masivní ultraširokoúhlé obrazovky se systémem webOS pro maximální ponoření do děje.

Televize

Pro domácí kino a sledování multimédií jsou připraveny chytré televize Xiaomi v různých úhlopříčkách. Výběr zahrnuje populární formáty 65″ a 75″ se systémem Google TV i gigantický model s úhlopříčkou 100 palců, který promění obývací pokoj v kinosál.

Robotické vysavače a chytrý úklid

Automatizace úklidu šetří čas i energii. Zlevněné robotické vysavače značek Roborock a Xiaomi nabízejí vysoký sací výkon, přesnou laserovou navigaci a pokročilé funkce automatického mopování i vyprazdňování.

Počítačové příslušenství a herní periferie

Ergonomie a spolehlivé ovládací prvky zvyšují komfort při práci i dlouhých herních seancích. V této sekci jsou zařazeny bezdrátové klávesnice vhodné pro kancelář i herní sestavu, doplněné o pohodlné herní křeslo.

Další zajímavé výběry

V akční nabídce Smarty.cz se nachází také prémiový ohebný smartphone Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12GB/256GB černý (-15 %), který kombinuje funkce telefonu a tabletu v jednom těle.

Pro ozvučení na cestách nebo v terénu je dostupný odolný bezdrátový reproduktor LAMAX Storm1 tyrkysový (-30 %) s vysokým výkonem a dlouhou výdrží baterie.

Kompletní přehled akčních produktů, výhodných nabídek a podrobné parametry jednotlivých zařízení naleznete přímo v internetovém obchodě Smarty.cz. Nakupujte chytře na Smarty.cz a vybavte se moderní technikou za zvýhodněné ceny.

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