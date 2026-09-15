Výprodej na Smarty.cz: Moderní technologie a herní hardware za nižší ceny

Prodejce Smarty.cz spustil rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na moderní elektroniku, herní vybavení a chytrou domácnost. V nabídce se objevují prémiové laptopy s nejnovějšími grafickými kartami, rychlé herní monitory, velkoformátové 4K televize i pokročilí domácí pomocníci. Výběr pokrývá jak zařízení pro náročné hráče a profesionály, tak i praktické doplňky do moderního obývacího pokoje.
Herní a pracovní notebooky
Segment přenosných počítačů nabízí výrazné zvýhodnění u výkonných herních strojů i lehkých pracovních modelů s kvalitními displeji. K dispozici jsou konfigurace vybavené novou generací grafických čipů NVIDIA GeForce RTX řady 50, které poskytují nekompromisní výkon pro hraní i práci s grafikou.
- ASUS TUF Gaming A16 (FA608UMI-TU170W) RTX 5060 šedý (-24 %)
- ASUS TUF Gaming A16 (FA608UP-RV048Z) RTX 5070 šedý (-29 %)
- ASUS Vivobook 16 (X1605VA-OLED2842W) černý (-42 %)
- MSI Vector A18 HX (A9WHG-238CZ) RTX 5070 Ti černý (-14 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 (83HR0067CK) šedý – záruka na 3 roky po registraci (-15 %)
- MSI Vector 17 HX AI (A2XWJG-031CZ) RTX 5090 šedý (-15 %)
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Herní monitory
Plynulý obraz a nízká odezva jsou klíčem ke kvalitnímu hernímu zážitku. Mezi zlevněnými zobrazovacími panely lze nalézt jak kompaktní 27palcové modely s vysokou obnovovací frekvencí, tak masivní ultraširokoúhlé obrazovky se systémem webOS pro maximální ponoření do děje.
- LG UltraGear 27G411B-B herní monitor 27″ (-31 %)
- LG UltraGear webOS 45GX90SA-B herní monitor 45″ (-36 %)
- ASUS TUF Gaming VG279QE5A herní monitor 27″ (-29 %)
- ASUS ROG Strix XG27WCS herní monitor 27′ (-24 %)
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Televize
Pro domácí kino a sledování multimédií jsou připraveny chytré televize Xiaomi v různých úhlopříčkách. Výběr zahrnuje populární formáty 65″ a 75″ se systémem Google TV i gigantický model s úhlopříčkou 100 palců, který promění obývací pokoj v kinosál.
- Xiaomi TV A Pro 2026 65″ (-27 %)
- Xiaomi TV A Pro 2026 75″ (-27 %)
- Xiaomi TV Max 100 televize 100″ (-22 %)
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Robotické vysavače a chytrý úklid
Automatizace úklidu šetří čas i energii. Zlevněné robotické vysavače značek Roborock a Xiaomi nabízejí vysoký sací výkon, přesnou laserovou navigaci a pokročilé funkce automatického mopování i vyprazdňování.
- Roborock Saros 20 robotický vysavač černý (-30 %)
- Roborock Q10 VF+ robotický vysavač černý (-30 %)
- Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro EU (-29 %)
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Počítačové příslušenství a herní periferie
Ergonomie a spolehlivé ovládací prvky zvyšují komfort při práci i dlouhých herních seancích. V této sekci jsou zařazeny bezdrátové klávesnice vhodné pro kancelář i herní sestavu, doplněné o pohodlné herní křeslo.
- JLab EPIC bezdrátová klávesnice (CZ) černá (-40 %)
- TIGO Mirage bezdrátová herní klávesnice (CZ/SK) černá (-20 %)
- TIGO Raider herní židle černočervená (-20 %)
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Další zajímavé výběry
V akční nabídce Smarty.cz se nachází také prémiový ohebný smartphone Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12GB/256GB černý (-15 %), který kombinuje funkce telefonu a tabletu v jednom těle.
Pro ozvučení na cestách nebo v terénu je dostupný odolný bezdrátový reproduktor LAMAX Storm1 tyrkysový (-30 %) s vysokým výkonem a dlouhou výdrží baterie.
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Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
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