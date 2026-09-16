Apple v tichosti představil velmi zajímavou nabíječku, zamilují si ji cestovatelé

Zdroj: Dotekomanie.cz
Apple uspořádal velkou událost kolem představení novinek iPhone 18 Pro (Max) a hlavně iPhone Duo. Právě o skládacím iPhonu se nejvíce mluví v poslední době, ale je jasné, že se nejedná o zařízení pro každého. Mnohdy odradí zájemce samotná cena, ale i konstrukce nemusí vyhovovat každému. I tak je dobré vidět po dlouhé době, že Apple přišel s něčím novým. Současně jsme se dočkali menšího zařízení, které je cenově dostupnější a možná i zajímavější pro mnohé.
Nabíječka na cestování
Pokud jde o cestování, mnozí ocení kompaktní příslušenství. Právě mezi takové bude asi patřit novinka nazvaná „40W dynamický napájecí adaptér s maximálním výkonem 60 W“. Možná by si novinka zasloužila trochu lepší označení. V čem je tato nabíječka zajímavá? Samotná konstrukce má totiž zasouvací vidlici do zásuvky.
Na prvním obrázku vidíte, jak vypadá, když je vše zasunuté. Stačí zmáčknout tlačítko na boku a vysune se vidlice, která je na pružinkách. Pak stačí jen zatlačit a zase z toho máte kompaktní kvádr. Je zde USB C konektor. Dynamicky umí dodávat výkon 60 W, ale standardní je 40 W.
Cena novinky je nastavena na 1 090 Kč a na stránkách Applu je uvedena dostupnost od 18. září, ale na Alze si ji můžete již nyní zakoupit za tuto sumu. Mají ji totiž skladem.
Na novinku upozornil GeekBoy na svých sociálních sítích.
Zdroje: instagram.com, apple.com
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