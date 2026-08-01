Rychlejší komunikace na WhatsAppu: Připravuje se widget pro okamžité audio vzkazy

Zdroj: Dotekamanie.cz
Vývojáři aplikace WhatsApp nelení a opět něco chystají. Aktuálně má aplikace tři widgety pro Android, kde jen jeden je trochu komplexnější. Připravuje se ale nový, který si asi najde svou uživatelskou základnu. Vypadá celkem prakticky.
Jako vysílačka?
Nějakou chvíli se dalo sledovat ve zdrojovém kódu aplikace, že se chystá nový widget. Aktuálně míří k beta testerům na Androidu (do beta programu se už nelze zapojit, je kompletně plný). Smyslem widgetu je rychlé nahrání audio vzkazu, ale nejde o Živý widget, spíše se jedná o zkratku, která spustí část aplikace.
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Jak můžete vidět níže, tak po kliknutí na widget, který je trochu větší a nejde zmenšit, se zobrazí obrazovka s nahráváním audio vzkazu. Uprostřed displeje je indikátor audia a níže pak tlačítka pro odstranění, pozastavení, odeslání a nechybí časový ukazatel.
Jakmile nahrajete audio vzkaz a potvrdíte ho, přejdete na část, kde si vyberete, komu má být poslán. Bude zde možnost i poslání více kontaktům, takže touto formou můžete jednoduše oslovit více lidí najednou. Nebudete tak muset něco přeposílat. Kdy se novinka dostane do stabilní verze, není jasné, ale může se tak stát v horizontu týdnů, pokud testování dopadne dobře.
Zdroj: wabetainfo.com
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