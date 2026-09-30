Motorola chystá svůj první široký skládací telefon. Měl by přijít se 7palcovým vnitřním displejem

Zdroj: Android Headlines
Motorola má již na kontě několik skládacích modelů, ale zatím nepředstavila žádný model, který by nabídl to, co má ve své nabídce například Samsung, tedy telefon s širokou konstrukcí ve stylu knížky. Podle uniklých informací společnost na jednom takovém zařízení pracuje. Prozatím nejsou dostupné žádné oficiální rendery ani fotografie. Dostupné náčrty a specifikace už ale dávají poměrně dobrou představu o tom, jak by možné budoucí zařízení mohlo vypadat.
Nová „skládačka“ od Motoroly
Na základě dostupných informací a technických specifikací postupně vznikají neoficiální koncepty telefonu. Ty vycházejí z uniklých náčrtů, rozměrů a také z aktuálního designu Motoroly, který známe například z modelů Razr Fold a Signature 27. Jednou z nejzajímavějších vlastností chystaného modelu mají být jeho rozměry. V rozevřeném stavu má telefon měřit 110 × 149 × 5,8 mm, po složení pak 110 × 76 × 12,6 mm.
Ve srovnání s Galaxy Z Fold 8 by tak skládací Motorola měla mít nižší profil a měla by být pohledově užší. Pokud by někomu připadal skládací Samsung příliš veliký, nový model Motoroly by mohl nabídnout kompaktnější alternativu. Kompaktnější rozměry se samozřejmě projeví také na velikosti displeje.
Hlavní skládací panel má nabídnout úhlopříčku 6,92 palce, zatímco Galaxy Z Fold 8 používá 7,6palcový displej.
Vnější obrazovka má být ještě výrazně menší a nabídne 4,97 palce. Ambice skládacího telefonu od Motorola tak zřejmě nebude co největší zobrazovací plocha, ale spíše celkově menší zařízení, které se bude pohodlněji držet a přenášet. Telefon má zároveň používat výrazněji zaoblené rohy než Galaxy Z Fold 8, což by mělo odpovídat současnému designu, ze kterého značka vychází.
Zadní část telefonu má nabídnout horizontálně umístěný modul fotoaparátů, který bude z konstrukce mírně vystupovat. Uvnitř se mají nacházet dva fotoaparáty. Tlačítka budou umístěna na pravé straně a kvůli menším rozměrům telefonu budou poměrně vysoko. Krycí displej nabídne otvor pro přední kameru uprostřed horní části obrazovky, zatímco kamera ve vnitřním panelu se má nacházet v pravém horním rohu.
Motorola by podle dostupných informací měla skládací telefon nabídnout ve dvou odstínech PANTONE. První barevná varianta bude Coriander, tedy béžová barva, druhá pak tmavě zelená Dark Botanical Garden. Uvedením zařízení je plánováno na polovinu prosince, termín ale zatím není definitivně potvrzen a do oficiálního představení se ještě může změnit.
Zdroj: androidheadlines.com
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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