WhatsApp na iPhonech zpřístupňuje sekci pro rodičovskou kontrolu

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp pokračuje ve zpřístupnění funkce pro rodičovskou kontrolu. Funkce, kterou Meta představila letos v březnu ve vybraných zemích, byla dostupná pro některá zařízení s Androidem. Nově získává vlastní sekci v nastavení aplikace a cílem je usnadnit rodičům její nalezení a nastavení.
WhatsApp zavádí účty pod dohledem rodičů. Děti získají bezpečný přístup k chatu, dospělí zase lepší kontrolu
WhatsApp pro iOS získává samostatnou sekci pro rodičovskou kontrolu
Nová sekce se nejprve objevila v beta verzi aplikace WhatsApp pro Android a nyní přichází také na iOS. Díky tomu nabízí aplikace stejný způsob nastavení bez ohledu na jaké platformě běží. Po otevření položky Rodičovská kontrola (Parental controls) provede WhatsApp rodiče celým procesem. K propojení účtů je potřeba mít po ruce telefon rodiče i dítěte. Aplikace následně vyzve k naskenování QR kódu nebo přijetí pozvánky, po čemž se dokončí konfigurace na zařízení dítěte. Celý postup je navržený tak, aby jej zvládl i běžný uživatel bez hlubších technických znalostí.
Během nastavování rodič zadá datum narození dítěte. WhatsApp uvádí, že tyto údaje zůstávají soukromé a nikomu dalšímu se nezobrazují. Slouží výhradně k určení, které funkce mají být na dětském účtu omezené. Mezi omezené funkce patří například Kanály nebo Stavy. Ty jsou u účtů spravovaných rodiči nedostupné.
Jakmile dítě dosáhne věku 18 let, WhatsApp rodičovskou kontrolu automaticky vypne. Rodiče tak nemusí omezení ručně odstraňovat a dříve zablokované funkce se zpřístupní automaticky. Meta uvádí, že řada rodin o existenci rodičovské kontroly vůbec nevěděla. Právě proto dostává vlastní sekci v nastavení aplikace, kde ji uživatelé snáze objeví.
Nová sekce se zatím zpřístupňuje postupně uživatelům, kteří si nainstalují nejnovější verzi WhatsAppu z App Storu. Pokud se v nastavení zatím nezobrazuje, měla by se během následujících týdnů objevit i na dalších účtech. Společnost zatím neuvedla, kdy bude dostupná pro všechny uživatele. Například na našem iPhonu v aplikaci nová sekce zatím dostupná není.
Důležité je také zmínit, že pod spravovaný účet rodičem nelze převést stávající WhatsApp dítěte. Aby bylo možné účet dítěte spravovat přes rodičovskou kontrolu, je potřeba projít registračním procesem. WhatsApp ale umožňuje přenášet v rámci nové registrace veškerou historii vázanou na dané číslo/účet.
Zdroj: wabetainfo.com
Komentáře