Nová vlna akcí na Alza.cz: Od chytrých hodinek po výkonné powerbanky KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 10. 8. 2026#Příslušenství
Nová vlna akcí na Alza.cz: Od chytrých hodinek po výkonné powerbanky

Internetový obchod Alza přináší novou vlnu cenových zvýhodnění na široký sortiment elektroniky a mobilního příslušenství. Nabídka zahrnuje vše od pokročilých nositelných zařízení přes výkonné záložní zdroje až po praktické cestovní adaptéry a nabíječky do auta. Níže přinášíme přehledný výběr toho nejzajímavějšího, co lze aktuálně pořídit za výrazně výhodnějších podmínek.

Nositelná elektronika a chytré hodinky

Sledování fyzické aktivity, zdravotních funkcí i diskrétní správa notifikací z mobilního telefonu patří k hlavním důvodům, proč popularita chytrých hodinek a prstenů stále roste. V aktuální nabídce se objevují jak prémiové multisportovní modely, tak elegantní nositelná zařízení pro každodenní nošení.

Powerbanky a záložní zdroje

Dostatek energie na cestách je základním předpokladem pro bezproblémové fungování všech mobilních zařízení. Výběr záložních baterií aktuálně zahrnuje kompaktní magnetické modely s podporou bezdrátového nabíjení Qi2 a MagSafe, extrémně výkonné zdroje pro notebooky i kompletní solární sady do terénu.

Cestovní adaptéry a nabíječky

Spolehlivé napájení v zahraničí i během jízdy automobilem vyžaduje správné adaptéry a výkonné autonabíječky. V nabídce lze nalézt jak jednoduché redukce do konkrétních typů zásuvek, tak univerzální cestovní adaptéry použitelné po celém světě nebo vysokovýkonné USB-C adaptéry do vozidel.

Mobily a tablety

Kategorie mobilních telefonů a tabletů nabízí cenově dostupná zařízení vhodná pro konzumaci obsahu, práci i každodenní komunikaci. Vybrané modely zaujmou vyváženým poměrem mezi pořizovací cenou, výdrží baterie a nabízeným výkonem.

Další zajímavé výběry

Mimo hlavní kategorie stojí za pozornost také praktické příslušenství do auta v podobě magnetického drážáku Mobile Origin CA31 Magnetic Car Holder CA31 Magsafe Compatible (-20 %), který zajišťuje pevné a pohodlné uchycení smartphonu s podporou MagSafe během jízdy.

Kompletní přehled akčních nabídek a zlevněného zboží naleznete přímo v internetovém obchodě Alza.cz, kde si můžete vybrat z tisíců dalších produktů za výhodné ceny. Nakupujte chytře a vybavte se moderní technikou výhodněji díky akčním nabídkám od společnosti Alza.

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