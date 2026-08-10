Nová vlna akcí na Alza.cz: Od chytrých hodinek po výkonné powerbanky

Internetový obchod Alza přináší novou vlnu cenových zvýhodnění na široký sortiment elektroniky a mobilního příslušenství. Nabídka zahrnuje vše od pokročilých nositelných zařízení přes výkonné záložní zdroje až po praktické cestovní adaptéry a nabíječky do auta. Níže přinášíme přehledný výběr toho nejzajímavějšího, co lze aktuálně pořídit za výrazně výhodnějších podmínek.
Nositelná elektronika a chytré hodinky
Sledování fyzické aktivity, zdravotních funkcí i diskrétní správa notifikací z mobilního telefonu patří k hlavním důvodům, proč popularita chytrých hodinek a prstenů stále roste. V aktuální nabídce se objevují jak prémiové multisportovní modely, tak elegantní nositelná zařízení pro každodenní nošení.
- Garmin Venu 4 41mm Lunar Gold/Bone Band (-12 %)
- Garmin Venu 4 45mm Silver/Gray Band (-7 %)
- Huawei Watch Fit 5 Pro NFC Bílé (-20 %)
- Luna Ring 2.0 Stardust Silver (-20 %)
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Powerbanky a záložní zdroje
Dostatek energie na cestách je základním předpokladem pro bezproblémové fungování všech mobilních zařízení. Výběr záložních baterií aktuálně zahrnuje kompaktní magnetické modely s podporou bezdrátového nabíjení Qi2 a MagSafe, extrémně výkonné zdroje pro notebooky i kompletní solární sady do terénu.
- Epico UltraPack 35W 10.000mAh power banka EP19 – šedá (-15 %)
- Mobile Origin 10000 mAh Qi2 TFT Display Semi-Solid PowerBank PB19 – USB-C Cable Black (-10 %)
- Powerbanka Anker Prime 20000mAh, 220W černá (-20 %)
- Swissten Power Bank Space 10.000mAh s integrovanými kabely USB-C a Lightning Růžová (-15 %)
- Spello ForcePack Alu 5000mAh magnetická bezdrátová powerbanka SM51 – vesmírně šedá (-20 %)
- Epico UltraPack Stand 7000mAh Mag+ bezdrátová powerbanka se stojánkem EM47 – černá (-25 %)
- AlzaPower Compact Explorer černá (-20 %)
- Viking VIDAR I a solární panel Viking L60 PD (-15 %)
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Cestovní adaptéry a nabíječky
Spolehlivé napájení v zahraničí i během jízdy automobilem vyžaduje správné adaptéry a výkonné autonabíječky. V nabídce lze nalézt jak jednoduché redukce do konkrétních typů zásuvek, tak univerzální cestovní adaptéry použitelné po celém světě nebo vysokovýkonné USB-C adaptéry do vozidel.
- Wontravel WL-033 – EU -> UK, bílý (-40 %)
- Wontravel WL-032 – EU -> USA, bílý (-40 %)
- Mobile Origin 100W Car Charger CA25 2x USB-C + USB-A (-36 %)
- GENEVO USB C adaptér do 12v zásuvky (-10 %)
- Mobile Origin Universal Travel Adapter PW30 EU/UK/US/AUS White (-20 %)
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Mobily a tablety
Kategorie mobilních telefonů a tabletů nabízí cenově dostupná zařízení vhodná pro konzumaci obsahu, práci i každodenní komunikaci. Vybrané modely zaujmou vyváženým poměrem mezi pořizovací cenou, výdrží baterie a nabízeným výkonem.
- Acer Iconia X12 (X12-21M-869N) (-10 %)
- Oukitel G6 4GB/64GB green (-10 %)
- Oukitel RT3 Plus 4GB/128GB blue (-15 %)
- Xiaomi Redmi Pad 2 Wifi 4GB/256GB Mint Green (-20 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie stojí za pozornost také praktické příslušenství do auta v podobě magnetického drážáku Mobile Origin CA31 Magnetic Car Holder CA31 Magsafe Compatible (-20 %), který zajišťuje pevné a pohodlné uchycení smartphonu s podporou MagSafe během jízdy.
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