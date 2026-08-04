Nové funkce pro WhatsApp: od anket až po rychlé vytváření podskupin

Zdroj: Dotekománie
Tvůrci komunikační platformy WhatsApp sem tam vydají větší aktualizaci, ale nečekali jsme, že po nedávném představení vylepšení se dočkáme další várky novinek.
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Zaměřeno na skupiny
Minulá větší aktualizace byla ve jménu hovorů a nyní zde máme novinky pro skupinové konverzace. V první řadě prošly úpravami ankety, u kterých jde nově nastavit čas ukončení. Také lze skrýt jména hlasujících. Seznam změn u anket uzavírá možnost změny odpovědi do 15 minut po zveřejnění.
U skupinových konverzací funguje nově zmínění všech účastníků. Sice tisková zpráva uvádí, že stačí napsat @všichni, ale v angličtině je uvedeno @all. Minimálně druhá verze bude fungovat u jakékoliv verze. Je zde jedno omezení. Pakliže je skupina větší více než 32 členů, může toto upozornění všech použít jen správce skupiny. Tento typ oslovení všech ignoruje nastavení ztišení, tedy mobil se ozve, i když je u dané konverzace vypnuto upozorňování.
Poslední vylepšení je možnost vytvoření skupinového chatu ze skupiny na jedno kliknutí bez nutnosti zvát účastníky jednoho po druhém. WhatsApp k této novince uvádí:
Tato funkce je ideální, když chcete bokem vést soukromou konverzaci, ve které budete třeba plánovat večírek s překvapením, organizovat logistiku nějaké akce nebo se podrobně zabývat konkrétním tématem bez zahlcení hlavního chatu.
Zdroj: Tisková zpráva
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