Apple vylepšuje rodičovskou kontrolu: iOS 27 přinese přísnější schvalování webů a cenzuru násilí

Zdroj: Apple
Chytrá telefony jsou dnes součástí každodenního života dětí a mladistvých, což samozřejmě rodičům přináší mnoho starostí. Apple na to reaguje novou sadou nástrojů pro rodičovskou kontrolu, které dorazí na podzim jako součást systémů iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27. Apple novinky staví na doporučeních odborníků a snaží se jimi zjednodušit správu toho, co děti na obrazovkách vidí, s kým komunikují a kolik času se zařízeními tráví.
Rodičovská kontrola na iOS v novém
Prvním krokem k bezpečnějšímu prostředí je založení specializovaného dětského účtu, který systém rodičům nabídne hned při úvodním nastavení nového iPhonu či iPadu. Tento účet automaticky aktivuje ochranné prvky napříč systémem, jako například blokování webů pro dospělé, filtrování nevhodných médií nebo uplatňování věkových limitů v obchodě App Store. Apple toto nastavení vyžaduje pro všechny uživatele mladší 13 let, rodiče ho však mohou spravovat až do dovršení osmnácti let.
Rodiče mají nově možnost hned na začátku v Průvodci nastavením zvolit doporučenou startovací sadu aplikací nebo vybrat jen ty nejnutnější. Pokud chce dítě stáhnout novou aplikaci, a to i bezplatnou, musí rodiče požádat o schválení. Podobně funguje nová funkce Ask to Browse, která vyžaduje povolení rodičů před návštěvou jakékoli nové webové stránky v prohlížeči Safari.
Zabezpečení komunikace zakročí proti násilnému obsahu
Nástroje dávají rodičům kontrolu také nad tím, s kým si děti komunikují přes Zprávy, FaceTime a klasické telefonní hovory. Jakékoli spojení s novým kontaktem může systém podmínit souhlasem dospělého.
Apple navíc významně vylepšuje stávající funkci Bezpečnost komunikace, která je automaticky zapnutá pro uživatele mladší 18 let. Zatímco dosud softwarové algoritmy přímo v zařízení rozpoznávaly a rozmazávaly nahotu, nově dokážou detekovat také drastický a násilný obsah ve sdílených obrázcích a videích. Pokud systém takové vizuální materiály odhalí, okamžitě je zablokuje.
Časové limity a přísnější dohled v novém
Nastavení hranice pro používání zařízení a konzumaci obsahu usnadní přepracovaná funkce Časové limity. Rodiče mohou omezit čas strávený v konkrétních kategoriích aplikací, například na sociálních sítích nebo v hrách, přičemž jako výchozí bod jim systém nabídne doporučení odborníků podle věku dítěte. Pomocí denních rozvrhů lze navíc přesně určit, které aplikace jsou dostupné v různých částech dne. To zajistí, že telefon nebude školáky rozptylovat během vyučování.
Samotná sekce Čas u obrazovky dostala přehlednější grafické rozhraní, které ukazuje průměrnou dobu používání zařízení a nejčastěji spouštěné programy. Rodiče mohou přístup k zařízení operativně upravit jedním klepnutím na dálku. Například okamžitě zablokovat telefon během času s rodinou, nebo naopak dítěti přidat pár minut na dokončení školního úkolu.
Apple na těchto novinkách spolupracuje s Americkou akademií pediatrů (AAP) a spustil specializovaný web, kde rodiče najdou praktické návody pro digitální hygienu. Mezi další připomínané bezpečnostní prvky patří upozornění, pokud dítě na svém zařízení zadá rodičovský kód k Času u obrazovky, nebo režim Čas ve škole na chytrých hodinkách Apple Watch pro děti, které fungují i bez vlastního telefonu.
Do ochrany dětí Apple zapojuje také autory aplikací třetích stran. Poskytuje jim nová vývojářská rozhraní SensitiveContentAnalysis a PermissionKit, která pomohou filtrovat nevhodný obsah a zajistí schvalování kontaktů v aplikacích. Nové API pro deklarovaný věkový rozsah navíc vývojářům umožní přizpůsobit chování aplikace věku dítěte, aniž by se kvůli ochraně soukromí dozvěděli jeho přesné datum narození. To by mohlo být obzvlášť přínosné pro rodiče, kteří by chtěli dětem například omezit a řídit čas na aplikacích jako WhatsApp a podobné.
Zdroj: apple.com
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