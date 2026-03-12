WhatsApp zavádí účty pod dohledem rodičů. Děti získají bezpečný přístup k chatu, dospělí zase lepší kontrolu

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp reaguje na dlouhodobé volání rodičů i odborníků po vyšší bezpečnosti nezletilých uživatelů. Nově představuje speciální typ účtů, které umožní dětem komunikovat s rodinou a kamarády, zatímco otěže nad bezpečností drží pevně v rukou jejich zákonní zástupci. Aplikace se tak snaží vybalancovat potřebu dospívajících po soukromí s nutností chránit je před nástrahami digitálního světa.
Rodičovský dohled míří do WhatsApp
Již nyní ale z dostupných informací vyplývá, že rodič bude muset vytvořit zcela nový, spravovaný účet. Pokud vaše dítě již nějaký účet má, nebude možné ho převést na spravovaný rodičem. V praxi to pak bude fungovat tak, že rodič propojí telefon dítěte se svým vlastním zařízením a získá přístup k ovládacímu panelu, který je chráněn speciálním PIN kódem.
Právě tento kód zajišťuje, že si potomek sám nezmění nastavení soukromí ve chvíli, kdy se rodič nedívá. Správce účtu má díky tomu pod kontrolou, kdo může dítě kontaktovat a do jakých skupinových konverzací se může zapojit. Pokud se o spojení pokusí někdo cizí, žádost o zprávu nejdříve přistane ke schválení na telefonu rodiče.
Soukromí zůstává, ale s přísnějšími pravidly
I přes přísný dohled Meta zdůrazňuje, že základní pilíř aplikace zůstává neporušen. Všechny hovory a zprávy nadále chrání koncové šifrování (end-to-end encryption). To v praxi znamená, že obsah konverzací nemůže číst nikdo jiný – ani samotný WhatsApp, ani zvědavý soused, pokud by se pokusil síť nabourat.
Tato technologie funguje jako nerozbitná schránka, od které mají klíč pouze odesílatel a příjemce. Rodičovská kontrola se tedy nesoustředí na špehování obsahu každé věty, kterou si dítě napíše s kamarádem, ale spíše na management „vstupních bran“. Cílem je vytvořit bezpečný perimetr, kde se dítě učí digitální hygieně, aniž by bylo vystaveno nevyžádanému obsahu nebo predátorům.
Nové funkce umožňují dospělým spravovat nejen seznam kontaktů, ale také hlídat zapojení do skupinových chatů, které bývají často zdrojem kyberšikany nebo nevhodného sdílení informací. Podle vyjádření společnosti se budou tyto novinky zavádět postupně v následujících měsících.
Zdroj: blog.whatsapp.com
Komentáře