Budoucnost bez okrajů? Tecno představuje Next-Gen Bezelless

Zdroj: Tecno via GSMArena
Výrobce mobilů Tecno hraje spíše druhé housle na současném trhu. Firma zatím nemá top model, kterým by konkurovala například iPhonům nebo sérii Galaxy S, ale to ještě neznamená, že se nesnaží. Sem tam přinese poměrně zajímavé kousky, a to i v cenově dostupnější rovině. Tentokrát se pochlubila mobilem Next-Gen Bezelless Concept Phone.
TECNO Next-Gen Bezelless Concept Phone
Tecno se relativně nedávno pochlubilo modulárním mobilem, ale jednalo se zatím jen o koncept, byť reálný. Nyní ukazuje další výsledek vývoje v oblasti mobilů. Novinka se jmenuje TECNO Next-Gen Bezelless Concept Phone. Dle názvu by se mělo jednat o zařízení bez rámečků kolem displeje.
TECNO Modular Phone: Ultratenký telefon s chytrými moduly
Takových ukázek jsme zde měli již několik, ale Tecno se chlubí přímo nulovým rámečkem. Z přímého kolmého pohledu to vypadá na absenci rámečků, ale zařízení má samozřejmě běžný rám v rámci konstrukce, který jde vidět. I tak se jedná asi o maximum, čeho jde docílit u smartphonu, který by mohl zamířit do prodeje.
Tecno bude novinku ukazovat na blížícím se veletrhu IFA v Berlíně, kam zamíří i náš tým. Pokusíme se na mobil podívat zblízka, jestli má skutečně nulové rámečky.
Zdroj: gsmarena.com
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