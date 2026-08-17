Samsung experimentuje s horizontálním modulem fotoaparátů

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Už za půl se představí nová generace běžných top modelů od Samsungu, ale již nyní se pomalinku rozbíhají spekulace kolem výbavy i designu. Objevila se informace, že bychom se mohli dočkat jiného rozložení foťáků na zadní straně a nyní zde máme náznak, že bychom se mohli dočkat změny.
Stabilita i na stole?
Nedávno se začalo mluvit o tom, že by Samsung měl nabídnout jiné uspořádání a umístění foťáků na zadní straně u svých top modelů, ale vzhledem k tomu, že ještě není jakýkoliv k dispozici jakýkoliv render nebo fotka, přešli jsme tuto informaci do doby, než budeme mít aspoň nějakou představu.
Naštěstí se ve WIPO Global Design Database objevil design mobilu od Samsungu, na kterém pracuje. Sice nemáme přímý důkaz, že zrovna toto Samsung použije, ale několik zdrojů naznačilo, že by se firma mohla ubírat tímto směrem. Na Samsung se bude jednat o výraznou změnu, jelikož v posledních letech byly foťáky vždy na jedné straně. Současně to způsobovalo, že mobil nebyl stabilní na stole.
Trochu jsme si pohráli s tímto designem a vytvořili jsme možnou podobu nadcházejícího mobilu. Není přesná, ale dá aspoň lepší představu o tom, na co se těšit. Za nás mohu říci, že mobil s horizontálně umístěnými foťáky vypadá o něco lépe a aspoň se nebude viklat na stole. Musíme si ale počkat například na @onleaks, který zpravidla zveřejňuje velmi přesné rendery budoucích novinek.
Zdroje: designdb.wipo.int, sammyguru.com, androidheadlines.com, sammyguru.com
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