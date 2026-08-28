AI vyhledávání od Googlu se učí cestovat: Nové funkce pro efektivnější plánování

Zdroj: Google
Google měl opět svou chvilku a představil několik novinek u svého vyhledávání. Abychom byli přesnější, tak se týkají AI režimu na webu i v aplikaci. Tentokrát se vše točilo kolem cestování.
Pohlídá lety
Google uvedl tři novinky, ale reálně je u nás dostupná jen jedna z nich. Ta se týká hledání letů. Pokud hodláte cestovat letecky, můžete se přímo zeptat AI režimu, přičemž výsledek je pak rozdělen a i vysvětlen. Dozvíte se nejen ceny a délky letů, ale také přestupy a doporučení, případně informace o mezipřistání.
Na tom by nebylo nic extra, ale je zde ještě možnost, abyste zadali hlídání cen daných letů. Google uvádí, že se jedná o informačního agenta, kterého si jde donastavit skrze další příkazy nebo upřesnění. Tato novinka je dostupná pro všechny země, kde je AI režim ve vyhledávání.
Druhé vylepšení se týká leteckých mil nebo bodů, ale podpora je omezena na několik leteckých společností, zejména tedy v USA. Třetí novinka se týká možnosti zabookování hotelu a dokonce i zaplacení přes AI režim, jenže toto si mohou vyzkoušet jen anglicky mluvící uživatelé v USA.
Zdroj: Tisková zpráva
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