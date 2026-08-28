Výběr slev z Alzy: Od inteligentního osvětlení až po moderní bezpečnostní systémy

Alza.cz spouští vlnu cenových zvýhodnění napříč klíčovými segmenty moderní elektroniky. Zlevnění se dotklo systémů inteligentního osvětlení, prvků zabezpečení, chytrého příslušenství i technologií pro chovatele. Níže přinášíme přehledně strukturovaný výběr nejzajímavějších nabídek roztříděných do přehledných kategorií.
Chytré osvětlení a doplňky
Segment chytrého osvětlení nabízí flexibilní možnosti automatizace interiérů i zahrad. V nabídce se nacházejí jak komplexní stropní svítidla a venkovní solární prvky, tak i úsporné chytré žárovky či ovladače pro LED instalace.
- Verk 12284 Zahradní solární lampa koule RGB, 10 cm, IP65, 4 ks (-51 %)
- Yeelight Meteor Smart Ceiling Light C300 (-50 %)
- Philips Hue White Tuar 17404/47/P0 (-40 %)
- Eglo 98445 – LED RGB Stmívatelný lustr na lanku VALDELAGRANO-C LED/33,6W/230V (-34 %)
- TP-Link Tapo L535E (-25 %)
- Rabalux LED Smart Candle žárovka E14 C37 5W (-20 %)
- RF ovladač RGB+W pásku 216W s dotykovým dálkovým ovládáním (-20 %)
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Zabezpečení a bezpečnostní kamery
Kvalitní monitorovací systémy představují základ spolehlivého zabezpečení objektů. Do slevové nabídky byly zařazeny moderní IP a dohledové kamery vhodné pro instalaci v domácnostech i firemních prostorách.
- TP-Link Tapo TC80 (-33 %)
- Tenda TC3T24C-PS(4mm) (-33 %)
- Hilook by Hikvision IPC-D149HA 2,8mm (-27 %)
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Chytré zásuvky a správa energie
Optimalizace spotřeby elektrické energie a vzdálená správa spotřebičů jsou snadno řešitelné pomocí inteligentních zásuvek. Vybrané modely umožňují integraci do bezpečnostních systémů i běžných chytrých domácností.
- Ajax Socket White (-33 %)
- TP-Link Tapo P110 (CZ, SK) (-26 %)
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Chytrá péče o domácí mazlíčky
Technologická řešení se stále častěji uplatňují také v chovatelství. Výběr zahrnuje automatické dávkovače vody pro zajištění pitného režimu a elektronické výcvikové pomůcky či ohradníky pro bezpečnost zvířat.
- Bentech T30C Protištěkací obojek (-33 %)
- SYMPLEE Smart Pet Fountain WiFi (-26 %)
- Bentech V391 vibrační protištěkací obojek (-25 %)
- Patpet F600 elektronický neviditelný ohradník (-20 %)
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