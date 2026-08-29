Nová řada Honor 600 se rozrůstá o model 600S s 8100mAh baterií

Zdroj: Honor
Honor se jen tak nezastaví u několika modelů v rámci jedné řady. Už jsme zde měli novinky Honor 600 a 600 Pro, Honor 600 Lite (recenze) a Honor 600 Smart 5G. Asi nestačí takový zástup v jedné linii a Honor představuje model Honor 600S.
Aspoň odolnost a baterie
Pokud se podíváte na displej a procesor, tak je jasné, že Honor 600S zapadne do nejnižší třídy. Zobrazovací panel má pouze HD+ rozlišení a o výkon se stará Snapdragon 4 Gen 4 z konce minulého roku. Naštěstí má novinka nějaké přednosti, které mohou pár zájemců zaujmout. Například splňuje certifikaci IP69K, takže odolá i vodě o vyšším tlaku a teplotě.
Tou nejvýraznější chloubou je baterie, jelikož kapacita se zastavila na 8100 mAh, což je i na dnešní dobu hodně nadstandardní hodnota. O nabíjení se stará 45W technologie. Fotografická výbava je ale velmi základní. Sice záda vypadají tak, že nesou tři snímače, tak ve skutečnosti jsou jen dva, ale jen jeden je použitelný. Ten má 50MPx rozlišení.
Mezi bonusové vlastnosti můžeme připsat ještě stereo reproduktory. Honor 600S tak zaujme odolností a baterií. Základní verze přijde v přepočtu přibližně na 5300 Kč. Zatím ale nevíme, jestli se Honor 600S objeví i na evropském trhu, případně tom českém.
Specifikace Honor 600S
- displej: 6,872 palců, TFT LCD, 1592 x 720 px, jas 860 nitů (typický) / 1020 nitů (HBM)
- procesor: Qualcomm Snapdragon 4 Gen4, Adreno 613 GPU
- RAM: 6 GB
- úložiště: 128 GB
- Operační systém: MagicOS 10 (Android 16)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- pomocný (f/3.0)
- přední: 5 Mpx (f/2.2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- IP68/69/69K
- čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), BeiDou (B1I+B1C), NFC, USB-C 2.0, Bluetooth 5.1
- rozměry a hmotnost: 168,3 x 78,54 x 8,30 mm, 216,5 gramů
- baterie a nabíjení: 8100 mAh, 45W rychlé nabíjení
Zdroje: honor-hk.com, gizmochina.com, intomobile.com
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