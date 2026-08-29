Realme P4s oficiálně: 8000 mAh a displej s jasem 6500 nitů

Zdroj: Realme
Realme po nějaké době představilo relativně zajímavý kousek. Novinka se jmenuje Realme P4s. Ačkoliv název neláká na nějaká slovíčka jako Ultra nebo Pro, rozhodně se nejedná o běžný mobil střední třídy.
Jas a energie
Realme P4s se může rovnou pochlubit displejem, jelikož má vyšší rozlišení, obnovovací frekvence je až 144 Hz a jas dosahuje na hodnotu 6500 nitů, samozřejmě lokálně. Kromě toho má úctyhodnou kapacitu baterie. Ta se zastavila na 8000 mAh, přičemž se o nabíjení stará 80W technologie. Bonusem je pak certifikace IP69, takže odolá vodě i prachu.
Realme P4s není ale dokonalý mobil a například procesor ho jasně zařazuje do střední třídy. O výkon se zde totiž stará Dimensity 7400 Ultra, tedy střední třída od MediaTeku. Operační paměti a úložiště nejsou nejmodernější a v rámci konektivity se nešlo na nejmodernější WiFi nebo Bluetooth.
Co lze připsat k dobru, jsou například stereo reproduktory nebo technologie Bypass Charging, tedy že mobil může čerpat energii přímo z nabíječky, díky čemuž se nezahřívá baterie při delším hraní nebo náročných aplikacích. Na zadní straně jsou sice tři foťáky, ale specifikace uvádí jen dva, 50 MPx a 8 MPx. Třetí je tak nějaký pomocný. Hlavní naopak potěší optickou stabilizací obrazu.
Realme P4s má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 7 600 Kč, což není špatné. Zatím ale nevíme, kdy se dostane do Evropy. Na to si budeme muset asi nějakou chvíli počkat.
Specifikace Realme P4s
- displej: 6,77 palců, AMOLED, 1272 x 2772 pixelů, až 144 Hz, jas až 6500 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G (8-core), Arm @Mali-G615 GPU
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- Operační systém: realme UI 7.0
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1,8, FOV 77,9°, AF, OIS)
- 8 Mpx (f/2,2, FOV 112°)
- přední: 16 Mpx (f/2,4, FOV 85°)
- zadní: 50 Mpx (f/1,8, FOV 77,9°, AF, OIS)
- čtečka otisků prstů: optická v displeji
- stereo
- IP69
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n), Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C (NFC nepodporováno)
- rozměry a hmotnost: 162,6 x 77,6 x 8,6 mm, 208 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W Ultra Charge (kompatibilní s 55 W PPS, 13,5 W PD)
Zdroje: buy.realme.com, realme.com, gsmarena.com
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