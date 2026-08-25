Gemini ovládne nastavení Androidu: S funkcí Pomoc se zařízením najdete vše, i s hlasem

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Možná si ještě pamatujete na dobu, kdy najít něco v nastavení v mobilu, bylo na delší dobu. Pak jsme se dočkali jednoduchého vyhledávání, které značně usnadnilo práci. Google aktuálně testuje asi nejpokročilejší přístup do nastavení, tedy ovládnutí mobilu.
Nastavení s Gemini
Aplikace Gemini dostala novou možnost, která se jmenuje Pomoc se zařízením. Jde o experimentální funkci značenou jako „Labs“, takže nemusí být stoprocentní a může procházet aktivním vývojem. Jakmile ji v aplikaci zvolíte, můžete se zeptat na cokoliv, respektive stačí říci, co chcete na mobilu změnit. Gemini se připojí k vnitřním nástrojům, což chvilinku trvá a pak nabídne možnosti.
Jak je vidět na třetím snímku obrazovky, rovnou poskytne zkratku do konkrétního nastavení. Na posledním je vidět, že některé věci jde změnit přímo v Gemini. Konkrétně jsem se zeptal na Quick Share a aplikace mi nabídla možnosti změny viditelnosti. Nejde o obrázek, ale nabízí se aktivní prvek. Takže stačí zvolit nějakou možnost a potvrdit.
Vše je umožněno díky nástroji Asistence pro zařízení. Přímo Gemini neudělá změnu, jen nabídne tuto možnost. Výhodou je, že nemusíte hledat nebo zadávat konkrétní název nastavení. Stačí jen popsat, co byste chtěli ovládat a Gemini z kontextu najde patřičné nastavení. Podle všeho je tato novinka dostupná jen na Pixelech, ale nevíme, jestli to tak zůstane, nebo dojde k rozšíření, jakmile to nebude beta funkce.
Zdroje: 9to5google.com, gsmarena.com
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