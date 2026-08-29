Android 17 dostává funkci Motion Assist. Pomůže s cestovní nevolností při sledování mobilu v autě

Zdroj: Dotekomanie.cz
Pokud vlastníte iPhone, možná znáte funkci „Vodítka pro pohyb vozidla“. Funkce má pomáhat zamezit nevolnosti při sledování displeje telefonu za jízdy. V podstatě ta samá funkce, nazvaná Motion Assist, se začíná objevovat i v prvních telefonech s Androidem 17. Jako první novou funkci získaly vybrané telefony Pixel od Googlu.
Motion Assist se dostává do Androidu 17
Funkce Motion Assist po aktivaci na displeji zobrazí tečky, které se pohybují v různých směrech podle toho, jak telefon zaznamenává pohyb vozidla. Funkce reaguje na skutečný pohyb vozidla a snaží se potlačovat rozdíl mezi tím, co vnímají oči a co vnímá naše vnitřní ucho. V realitě to funguje tak, že naše oči sledují nehybný displej telefonu zatímco náš mozek, respektive vnitřní ucho ,vnímá pohyb vozidla, zrychlení, zatáčky a brzdění. Tento rozpor vyvolává takzvanou kinetózu, neboli cestovní nevolnost.
Funkce Motion Assist využívá v telefonu gyroskop a akcelerometr a kolem okrajů displeje zobrazuje pohyblivé body, které reagují na změny pohybu vozidla. Když například automobil zatáčí doprava, tečky se začnou pohybovat v opačném směru doleva což ve výsledku zajistí to, že mozek dostává odpovídající informace, které zaznamenává vnitřní ucho. Apple tuto funkci do svého systému implementoval již dávno a ukázala se jako funkční při potlačení cestovní nevolnosti.
Google u funkce Motion Assist umožní upravit vzhled pohyblivých bodů. Bude možné změnit jejich průhlednost, tvar a barvu, aby při sledování displeje nebyly příliš rušivé. Funkce Motion Assist se bude aktivovat automaticky, pokud to uživatel nastaví a pokud bude automaticky detekována jízda autem. Podobně jako Apple u iPhonů i Android funkci zpřístupní přímo v nabídce rychlého nastavení.
Novinka se zavádí postupně. V tuto chvíli ji dostaly pouze vybrané telefony Pixel, konkrétně se novinka objevila na modelu Pixel 11 Pro XL, ale například starší model Pixel 10 Pro XL ji prozatím neobdržel. Postupně by se však měla dostávat do všech podporovaných zařízení.
Zdroje: theverge.com, androidauthority.com
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