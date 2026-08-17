Honor namixoval neznámou novinku Turbo 5G

• 17. 8. 2026#Android #Smartphony
Honor namixoval neznámou novinku Turbo 5G

Honor Turbo 5G | Zdroj: Helpix

Čínská firma Honor si v absolutní tichosti připravila nový mobilní přírůstek nesoucí název Turbo 5G. Jak by se na první pohled mohlo zdát, tak telefon nemá téměř nic společného s květnovou novinkou Win Turbo. Výrobce totiž smíchal dohromady několik spíše průměrných zařízení (X70 Pro Max a X9d), z čehož samozřejmě nemohlo vzniknout něco přelomového.

Žádný zázrak

Dnešní model disponuje 6,79palcovým AMOLED displejem s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř běží osmijádrový procesor Snapdragon 6 Gen 4 od Qualcommu po boku 8GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere interní úložiště o velikosti 256 GB. Celkovou výdrž si pod kontrolu vzal 8 560mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 80W nabíjení.

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Honor Turbo 5G | Zdroj: Helpix

Do zad se dostal hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu a širokoúhlý 5MPx snímač, kdežto vpředu nechybí 16MPx selfie kamerka. Softwarová stránka je vyřešena vlastní platformou MagicOS 10.0, která vychází z operačního systému Android 16. Z ostatních prvků výbavy můžeme vyzdvihnout certifikaci odolnosti IP69K, technologii NFC, infraport na ovládání spotřebičů v domácnosti a čtečku otisků prstů pod čelním panelem.

Prodejci v zahraničí začínají nabízet tři barevné verze (černou, oranžovou, zelenou) za cenu v přepočtu 5 719 Kč.

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Honor Turbo 5G – prodejní balení | Zdroj: Helpix

Zdroje: aliexpress.ru, gsmarena.com, helpix.ru

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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