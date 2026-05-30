30. 5. 2026
Honor oznamuje očekávanou novinku Win Turbo s 10 000mAh baterií

Honor Win Turbo | Zdroj: Honor

Čínská firma Honor dotahuje příchod vyhlíženého zástupce s názvem Win Turbo, který přímo navazuje na první novinky ze série Win z prosince loňského roku. Telefon opět ostatní převyšuje zvýšenou odolností u konstrukce a nadstandardně velký článek baterie přidává velmi slušnou výdrž. Ke všemu ani ostatní výbavové prvky rozhodně nezůstávají pozadu.

Jen to nejlepší

Čelní panel typu AMOLED o úhlopříčce 6,79 palce se může pochlubit 1,5K rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 8 000 nitů. Pod ním ještě čeká snímač otisků prstů. Dovnitř si cestu našel čipset Dimensity 8500 Racing Edition od MediaTeku. Případní zájemci mají na výběr ze tří paměťových konfigurací (12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB).

Hlavní slovo v zadní části dostal 50MPx objektiv s technologií OIS, kterému záda kryjí další dva senzory. Bateriový článek s kapacitou 10 000 mAh přináší rychlé 80W a zpětné 27W nabíjení přes USB-C kabel. Firma vyřešila odvod přebytečného tepla přes chladicí systém o rozloze 40 000 mm². Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 16 pod platformou Magic UI 10.

Z ostatních specifikací nesmíme vynechat technologii NFC, přední 16MPx selfie kamerku, infraport, síťový standard Wi-Fi 7, dvojici stereo reproduktorů nebo celkem tři certifikace odolnosti (IP68, IP69, IP69K). V obchodech budou tři barevné možnosti – bílá, černá, modrá za níže uvedené prodejní ceny po přepočtu.

  • 12 GB RAM + 256 GB = cca 10 147 Kč
  • 12 GB RAM + 512 GB = cca 11 070 Kč
  • 16 GB RAM + 512 GB = cca 12 916 Kč

Zdroje: honor.com, gizmochina.com, fonearena.com

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

