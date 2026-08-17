Rychlost uploadu v mobilních sítích: Česko zaostává jen za Slovenskem

• 17. 8. 2026#Mobilní operátoři
Rychlost uploadu v mobilních sítích: Česko zaostává jen za Slovenskem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mobilní připojení v Česku se stále vylepšuje, což ostatně vyplývá i z povinnosti stanovené zákonem. I tak je stále na čem pracovat, zejména tedy na cenách služeb mobilních operátorů. Získali jsme analýzu mobilního připojení v případě uploadu, tedy nahrávání na internet, v kterém je na prvním místě náš soused.

Česko na 2. místě

Srovnávat mobilní sítě je poměrně komplikované, zejména mezi zeměmi. Například se liší v terénu, nasazených technologiích a podobně, ale dnešní srovnání se zaměřilo na země o přibližně stejné ploše, v tomto případě o rozloze mezi 50 001 a 100 000 km². V tomto srovnání se na prvním místě umístilo Slovensko, jelikož průměrná naměřená hodnota uploadu dosáhla na 32,3 Mbps.

Česko se umístilo na druhém místě s 29,1 Mbps, což není nějak velký rozdíl. Zajímavé je, že za naší zemí se umístily země jako Irsko, Portugalsko a Rakousko. U dalších jde vidět propastný rozdíl v rychlosti uploadu.

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Zdroj: nPerf

Samotné rychlosti uploadu jsou všeobecně nižší, jelikož operátoři vsázejí zejména v marketingu na rychlost stahování. I tak v tomto malém srovnání můžeme slavit druhé místo.

Tip: Rychlost připojení si můžete otestovat i na našem webu.

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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