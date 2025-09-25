Honor X9d je novinka s 8300mAh baterií

Zdroj: Honor
Honor nás v poslední době zásobuje novinkami, přičemž se vyznačují většími kapacitami baterií. Dnešek není výjimkou a Honor X9d, i přes nudný název, může lákat na pořádnou baterii.
Naplněno energií
Honor X9d má ve svých útrobách baterii o kapacitě 8300 mAh, přičemž samotná tloušťka mobilu je pod 8 mm. Samozřejmě se jedná o novou technologii, křemíkovo-uhlíková. Kromě toho mobil splňuje i certifikaci IP69K, což znamená, že vydrží i vodu o větším tlaku a vyšší teplotě. Honor X9d by tak měl vydržet letmé čištění „wapkou“ a klidně může spadnou do horné polévky (max 85 °C), aspoň dle zveřejněných dat.
Tyto dvě specifikace ale nejdou jediné, které stojí za povšimnutí. Displej má vyšší rozlišení a jeho maximální hodnota v případě jasu dosahuje na hodnotu 6000 nitů. O výkon se zde stará procesor střední třídy a ačkoliv je na zádech masivní fotomodul, tak je zde jen sestava 108+5 MPx. Nechybí ale optická stabilizace obrazu, což je rozhodně dobrá zpráva.
Honor X9d celkově vypadá jako pořádný mobil s dostatkem energie a s výdrží. Jeho cena je nastavena v přepočtu na cca 7 400 Kč. Je so sice vyšší cena, ale na druhou stranu nenajdete na trhu tolik mobilů s takovou baterií.
Specifikace Honor X9d
- displej: 6,79 palců, 2640 x 1200 pixelů, AMOLED, až 6000 nitů, 120 Hz
- procesor: Snapdragon 6 Gen 4
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Android 15 + MagicOS 9
- Foťáky:
- zadní – 108 MPx, OIS
- 5 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 16 MPx
- IP66, IP68, IP69K
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, NFC
- rozměry: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm; 193 gramů
- baterie: 8300 mAh + 66W
