Honor X9d je novinka s 8300mAh baterií

Honor X9d je novinka s 8300mAh baterií
2025-09-25T09:00:23+02:00
• 25. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Honor

Honor nás v poslední době zásobuje novinkami, přičemž se vyznačují většími kapacitami baterií. Dnešek není výjimkou a Honor X9d, i přes nudný název, může lákat na pořádnou baterii.

Naplněno energií

Honor X9d má ve svých útrobách baterii o kapacitě 8300 mAh, přičemž samotná tloušťka mobilu je pod 8 mm. Samozřejmě se jedná o novou technologii, křemíkovo-uhlíková. Kromě toho mobil splňuje i certifikaci IP69K, což znamená, že vydrží i vodu o větším tlaku a vyšší teplotě. Honor X9d by tak měl vydržet letmé čištění „wapkou“ a klidně může spadnou do horné polévky (max 85 °C), aspoň dle zveřejněných dat.

Screenshot (24) 693x347x

Zdroj: Honor

Tyto dvě specifikace ale nejdou jediné, které stojí za povšimnutí. Displej má vyšší rozlišení a jeho maximální hodnota v případě jasu dosahuje na hodnotu 6000 nitů. O výkon se zde stará procesor střední třídy a ačkoliv je na zádech masivní fotomodul, tak je zde jen sestava 108+5 MPx. Nechybí ale optická stabilizace obrazu, což je rozhodně dobrá zpráva.

Honor X9d celkově vypadá jako pořádný mobil s dostatkem energie a s výdrží. Jeho cena je nastavena v přepočtu na cca 7 400 Kč. Je so sice vyšší cena, ale na druhou stranu nenajdete na trhu tolik mobilů s takovou baterií.

Specifikace Honor X9d

  • displej: 6,79 palců, 2640 x 1200 pixelů, AMOLED, až 6000 nitů, 120 Hz
  • procesor: Snapdragon 6 Gen 4
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Android 15 + MagicOS 9
  • Foťáky:
    • zadní – 108 MPx, OIS
      • 5 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 16 MPx
  • IP66, IP68, IP69K
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, NFC
  • rozměry: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm; 193 gramů
  • baterie: 8300 mAh + 66W

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat