Honor X70 Pro Max: Tajemný nováček s obří baterií a displejem až k zbláznění

Zdroj: Honor
Honor má co nevidět představit novou generaci v rámci série X, ale nyní se rozhodl ještě narychlo v tichosti uvést model Honor X70 Pro Max. Ten má relativně zajímavé specifikace a své zákazníky si zřejmě najde.
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Nejen dobrá baterie
Hned na první pohled si všimnete velkého fotomodulu, ale tady jde zřejmě jen o design, jelikož specifikace uvádí jen hlavní snímač s 50 MPx. O sekundárním není ve specifikacích na oficiálních stránkách ani zmínka, takže se bude jednat jen o nějaký pomocný senzor s nízkým rozlišením. Mobilu vévodí baterie o kapacitě 8 560 mAh s podporou 90W nabíjení.
Základem je zde Snapdragon 6 Gen 4 z konce minulého roku, navíc se má jedna o vylepšenou variantu. Nejvíce asi zaujme displej s vyšším rozlišením a maximálním jasem až 6000 nitů. Honor X70 Pro Max se také může pochlubit stereo reproduktory a také mnoha certifikacemi z oblasti odolnosti, přičemž má i tu nejvyšší, tedy IP69K. Smartphonu tak nemá vadit voda o vyšším tlaku a teplotě.
Honor X70 Pro Max se objevil z ničeho nic a v podstatě tento model ani nikdo nečekal. Je možné, že se u nás objeví pod jiným názvem, ale na to si budeme muset počkat. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 6 100 Kč bez daně a poplatků.
Specifikace Honor X70 Pro Max
- displej: 6,79 palců, AMOLED, rozlišení 2640×1200, poměr stran 19,8:9, až 120 Hz, až 6000 nitů
- procesor: Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition (1× Cortex-A720 2,3 GHz + 3× Cortex-A720 2,2 GHz + 4× Cortex-A520 1,8 GHz), Adreno 810 GPU
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 16, MagicOS 10.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1.8)
- přední: 8 Mpx (f/2.0)
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP69K
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive), NFC, infračervený port, USB-C 2.0, OTG
- rozměry a hmotnost: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm, 196 gramů
- baterie a nabíjení: 8560 mAh, 90W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
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