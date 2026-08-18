Google opravuje nedostatky v multitaskingu: bubliny získají režim celé obrazovky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google už dávno nečeká na hlavní aktualizace systému a přidává novinky postupně. U svých mobilů Pixel tak každé tři měsíce vydá tzv. Pixel Drop nabitý funkcemi. Ten poslední přinesl například bubliny pro všechny aplikace. Na jednu věc ale zapomněl. Naštěstí se chystá náprava.
Do bubliny a zpět
Společnost vydala Android 17 QPR2 Beta 3, což je základ pro další menší aktualizaci systému. Došlo na některé změny, co se týče možností přizpůsobení systému, ale je zde zásadní novinka pro systém bublin u aplikací.
Do této chvíle šlo jakoukoliv aplikaci spustit jako mini aplikaci, přičemž byla dostupná skrze svou bublinu. Máte ji tedy dostupnou kdekoliv. Bohužel nešlo aplikaci přepnout do plného zobrazení. Abyste toho docílili, museli jste bublinu zrušit a pak spustit aplikaci znova v normálním režimu.
Android 17 QPR2 Beta 3 přidává jedno tlačítko do dolního levého okraje pod bublinu. Jakmile kliknete na „Spravovat“, zobrazí se dvě možnosti. Ta první přepne aplikaci do plného celoobrazovkového režimu. Díky tomu už nebude nutné bublinu zavírat, abyste si spustili aplikaci znova v normálním zobrazení.
Sice se novinka dostane první na Pixely, ale s další větší aktualizací (ročně jsou nově dvě), se následně dostane i do dalších mobilů. Případně Google vydá tuto aktualizaci prostřednictvím Obchodu Play. Na to si ale budeme muset ještě chvíli počkat.
Zdroj: androidauthority.com
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