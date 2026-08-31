💡ANKETA: Zvedáte v dnešní době ještě neznámá telefonní čísla?

Zdroj: DALL·E
Na mobilech můžeme mít mnoho aplikací, ale s tím jsou spojeny i zprávy, notifikace a jiná oznámení. Proto nás zajímalo, jestli je všechny řešíte hned, necháváte na později, nebo jen sledujete, jak počet nepřečtených zpráv roste. Přes polovinu hlasujících uvedla, že má raději vše vyřízené. Čtvrtina si drží nějakou formu pořádku a přibližně 18,5 % to neřeší vůbec.
- Nula, vždy všechno přečtené a vyřešené: 55,1 %
- Jen pár, držím si v tom pořádek: 26,4 %
- Stovky až tisíce, nestíhám to řešit: 8,4 %
- Nevím a je mi to jedno: 10,1 %
Nová anketa
Dost lidí dává přednost textové komunikaci, ale běžné telefonní hovory jsou každodenní součástí života s mobilem. Proto nás zajímá, jak se stavíte k neznámým telefonním číslům. Jestli berete každý hovor, nebo spíše odmítáte jeden po druhém.
Dřívější ankety
- Anketa: Jak řešíte nabíjení telefonu přes noc?
- Anketa: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?
- Anketa: Berete si telefon s sebou na záchod?
- Anketa: Kolik máte v mobilu nepřečtených zpráv a e-mailů?
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