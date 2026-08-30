Tecno Spark Go 3 dostal vylepšenou verzi Pro

• 30. 8. 2026#Android #Smartphony
Tecno Spark Go 3 dostal vylepšenou verzi Pro

Tecno Spark Go 3 Pro | Zdroj: Tecno

Populární řada Spark Go od firmy Tecno se rozrůstá o jeden nový přírůstek, který na mobilním trhu budeme znát pod názvem Spark Go 3 Pro. Telefon nepochybně míří do segmentu základní třídy, kde v dnešní době najdete hromadu podobně vybavených zástupců. Zařízení sice o sobě zatím neprozradilo všechny podrobnosti, ale vše napraví za pár dnů.

Zaslouží více

Přední část se dočkala 6,78palcového LCD displeje s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hardwarová stránka neprozrazuje čipovou sadu, přičemž můžeme potvrdit jen 4GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně). Celkovou výdrž by měl určovat bateriový článek o velikosti 5 200 mAh, u kterého alespoň nasadí technologii rychlého 15W nabíjení.

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Tecno Spark Go 3 Pro | Zdroj: Tecno

Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit dvě certifikace odolnosti (IP68/69), infraport na ovládání domácích spotřebičů, dva reproduktory s funkcí 300% hlasitosti a kvalitu hovorů zvyšuje umělá inteligence. Poslední úniky odhalují čip Helio G81, hlavní 13MPx fotoaparát, 8MPx selfie kamerku a podporu microSD karet.

Nakonec oficiální prodej odstartuje až v pátek 4. září. K dispozici budou pouze dvě barevné varianty (šedá, vínová). Nicméně se hovoří o prodejní ceně v přepočtu 3 486 Kč za základní konfiguraci.

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Tecno Spark Go 3 Pro | Zdroj: Tecno

Zdroje: tecno-mobile.in, gsmarena.com, fonearena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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