Tecno Spark Go 3 dostal vylepšenou verzi Pro

Tecno Spark Go 3 Pro | Zdroj: Tecno
Populární řada Spark Go od firmy Tecno se rozrůstá o jeden nový přírůstek, který na mobilním trhu budeme znát pod názvem Spark Go 3 Pro. Telefon nepochybně míří do segmentu základní třídy, kde v dnešní době najdete hromadu podobně vybavených zástupců. Zařízení sice o sobě zatím neprozradilo všechny podrobnosti, ale vše napraví za pár dnů.
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Přední část se dočkala 6,78palcového LCD displeje s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hardwarová stránka neprozrazuje čipovou sadu, přičemž můžeme potvrdit jen 4GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně). Celkovou výdrž by měl určovat bateriový článek o velikosti 5 200 mAh, u kterého alespoň nasadí technologii rychlého 15W nabíjení.
Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit dvě certifikace odolnosti (IP68/69), infraport na ovládání domácích spotřebičů, dva reproduktory s funkcí 300% hlasitosti a kvalitu hovorů zvyšuje umělá inteligence. Poslední úniky odhalují čip Helio G81, hlavní 13MPx fotoaparát, 8MPx selfie kamerku a podporu microSD karet.
Nakonec oficiální prodej odstartuje až v pátek 4. září. K dispozici budou pouze dvě barevné varianty (šedá, vínová). Nicméně se hovoří o prodejní ceně v přepočtu 3 486 Kč za základní konfiguraci.
Zdroje: tecno-mobile.in, gsmarena.com, fonearena.com
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