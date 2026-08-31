Vodafone drží akční nabídku: Optický gigabitový internet od 199 Kč a televize s bohatou porcí streamingu

V rámci své dlouhodobější kampaně nabízí operátor Vodafone zvýhodněné tarify pro domácnosti, které hledají spolehlivé a rychlé připojení k síti. Cenové zvýhodnění se vztahuje na pevný internet i digitální televizní služby. Zákazníci v dosahu vlastní optické infrastruktury nebo modernizované kabelové sítě mohou využít výrazné slevy garantované na celé úvodní období.
Gigabitové rychlosti za zvýhodněnou cenu na 12 měsíců
Hlavním pilířem nabídky je pevný internet s garancí snížené ceny po dobu prvních 12 měsíců od zřízení služby. Zvýhodnění pokrývá jak běžné a gigabitové tarify, tak i nejvyšší dostupné rychlosti:
- Tarify s rychlostí do 1 000 Mb/s (například 250 Mb/s a 1 000 Mb/s) jsou dostupné za 199 Kč měsíčně.
- Nejvyšší tarif s přenosovou rychlostí 2 000 Mb/s (2 Gb/s) vychází na 299 Kč měsíčně.
Nabídka platí na adresách s pokrytím optické sítě (FTTH) či modernizované kabelové sítě standardu DOCSIS 3.1. K měsíční částce se připočítává poplatek za pronájem Wi-Fi modemu v rozmezí 70 až 120 Kč měsíčně podle typu zařízení a podpory standardu Wi-Fi 6. Zřízení a instalace technikem jsou poskytovány zdarma, přičemž po uplynutí 12 měsíců přechází platba na standardní ceníkovou úroveň.
Vodafone TV: Integrované streamovací služby i sportovní přenosy
Zvýhodněné podmínky na prvních 6 měsíců platí také pro službu Vodafone Televize. Jednotlivé balíčky kombinují klasické lineární vysílání s přímým přístupem do online videoték:
- Integrovaný streaming: V ceně vybraných televizních tarifů je zahrnuto předplatné prima+ PREMIUM (kompletní archiv bez reklam a předpremiéry) a u balíčků Cinema a All in One také platforma Max.
- Cenové relace a balíčky: Samostatná Vodafone Televize startuje na ceně 258 Kč měsíčně (od 7. měsíce za 299 Kč). Při propojení s internetem nebo mobilním paušálem v rámci zvýhodnění GIGA Kombo klesá cena až na 180 Kč měsíčně na úvodní půlrok.
- Sportovní varianta TV Lite & Sport: Pro fanoušky sportovních událostí (včetně Ligy mistrů, Formule 1 či MotoGP na kanálech Nova Sport 1–6, Eurosport a Premier Sport) je připraven tarif TV Lite & Sport za zaváděcí cenu 59 Kč na první měsíc (následně 299 Kč).
Sledování vysílání je plně podporováno prostřednictvím nativních aplikací pro chytré televizory (Samsung, LG, Android TV), mobilní telefony, tablety i webová rozhraní bez nutnosti pořizovat fyzický set-top box.
Kombinaci služeb a maximální úsporu umožňuje aktivovat zvýhodněný balíček GIGA Kombo.
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