Anketa: Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?

• 7. 9. 2026#Smartphony
Anketa: Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Mnoho lidí sice používá pro komunikaci zejména chatové aplikace, ale mobilní hovory ještě nevymřely. Z ankety ale vyplývá, že jen třetina zvedne jakýkoliv hovor. Čtvrtina pouze v případě, pokud ho očekávají. Je zde i skupina o velikosti 23,4 %, která si nejdříve ověří číslo. Pak je zde 18 % lidí, co rovnou odmítá neznámá čísla a vůbec je neřeší.

  • Vždycky: 32,9 %
  • Jen když čekám hovor: 25,7 %
  • Nejdřív si číslo vygooglím: 23,4 %
  • Zásadně ne, rovnou je odmítám: 18,0 %

Nová anketa

I další anketa bude o soukromí, ale tentokrát z pohledu půjčování mobilního telefonu. Vzhledem k tomu, že v něm můžeme mít v podstatě celou digitální identitu, včetně důležitých dokladů, tak nás zajímá, jestli jej jen tak půjčíte nebo dáte z rukou.

💡ANKETA: Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?

Načítání...

Dřívější ankety

Konec anonymních VPN v Evropě? Drsná pravidla přicházejí 🔒

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim