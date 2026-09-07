💡ANKETA: Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Mnoho lidí sice používá pro komunikaci zejména chatové aplikace, ale mobilní hovory ještě nevymřely. Z ankety ale vyplývá, že jen třetina zvedne jakýkoliv hovor. Čtvrtina pouze v případě, pokud ho očekávají. Je zde i skupina o velikosti 23,4 %, která si nejdříve ověří číslo. Pak je zde 18 % lidí, co rovnou odmítá neznámá čísla a vůbec je neřeší.
- Vždycky: 32,9 %
- Jen když čekám hovor: 25,7 %
- Nejdřív si číslo vygooglím: 23,4 %
- Zásadně ne, rovnou je odmítám: 18,0 %
Nová anketa
I další anketa bude o soukromí, ale tentokrát z pohledu půjčování mobilního telefonu. Vzhledem k tomu, že v něm můžeme mít v podstatě celou digitální identitu, včetně důležitých dokladů, tak nás zajímá, jestli jej jen tak půjčíte nebo dáte z rukou.
Dřívější ankety
- Anketa: Jaké ochranné prvky na svém telefonu nejčastěji používáte?
- Anketa: Berete si telefon s sebou na záchod?
- Anketa: Kolik máte v mobilu nepřečtených zpráv a e-mailů?
- Anketa: Zvedáte v dnešní době ještě neznámá telefonní čísla?
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