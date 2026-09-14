Anketa: Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Soukromí je v dnešní době čím dál důležitější, a to se netýká jen online prostoru. Mobilní telefony jsou takovým centrem k digitální identitě, takže si musíme chránit jeho obsah. Jen tak z ruky ho půjčí 11,1 % hlasujících v naší nedávné anketě. Přes čtyřicet procent takto udělá jen v případě, že se jedná o rodinu nebo partner nebo partnerku. Pětina pak musí být u toho, když si s mobilem hraje někdo jiný a více než čtvrtina nedá mobil z ruky.
- V pohodě, nemám co skrývat: 11,1 %
- Jen rodině nebo partnerovi(ce): 42,2 %
- Jen když stojím těsně vedle: 20,6 %
- Nikdy v životě: 26,1 %
Nová anketa
Dnešní smartphony ještě nemají pověstnou dlouhou výdrž mobilů před jejich nástupem, takže úroveň nabití je důležitým aspektem. Proto nás zajímá, kolik procent energie musí mít mobil, abyste mohli vyrazit bez nabíječky nebo powerbanky?
Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
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