Představení Moto G Max se blíží: Solidní výbava a důraz na výdrž

Motorola Moto G Max | Zdroj: Motorola
Už za necelý týden dojde k uvedení nového zástupce do produktové řady Moto G, kam společnost Motorola chystá zařadit model s názvem Moto G Max. Výrobce stihl spustit produktovou stránku, která přibližuje jeho vnější zpracování a doplňuje jej většina hlavních prvků z výbavy. Telefon si bude hledat své místo v segmentu střední třídy.
Má čím uspokojit
Zařízení vpředu zabere 6,72palcový LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, k němuž připojí slušnou 32MPx selfie kamerku. Do vnitřní části si najde cestu osmijádrový čip Snapdragon 6s Gen 4 od Qualcommu. Jediná paměťová konfigurace nabídne 6GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) a 128GB interní úložiště.
Sestava zadních fotoaparátů zahrnuje celkem 3 snímače, kde hlavní slovo dostal 50MPx objektiv LYT-600 od Sony. Za ním stojí 8MPx ultraširokoúhlý senzor a třetí senzor okolního světla. Výdrž obstarává 7 000mAh článek baterie s technologií rychlého 30W nabíjení. Uvnitř se nachází operační systém Android 16, který obdrží dvě hlavní aktualizace a tři roky bezpečnostních záplat.
V seznamu specifikací ještě vyniká boční skener otisků prstů, 3,5mm audio jack, stereo reproduktory s technologiemi Dolby Atmos a Hi-Res Audio, certifikace odolnosti IP64 a MIL-STD-810H. Prodejní cenu zjistíme až po představení v pátek 14. srpna, kdy vyjdou dohromady tři barevné možnosti (růžová, světle a tmavě modrá).
Zdroje: motorola.in, fonearena.com
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