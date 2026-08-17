Vystoupali jsme k nejstarším vysílačům v Brně, všechny používají moderní technologie od Ericssonu

Zdroj: Dotekomanie.cz
Navštívili jsme tři nejstarší stále aktivní základnové stanice v Brně. Celkem jich má O2 v Brně 309. Díky spolupráci s CETIN a O2 jsme se dostali na místa, která běžně zůstávají veřejnosti skrytá. Současné velice vysoce položené vysílače ve městské zástavbě již nejsou tak časté, některé dokonce i zmizely. Důvodem je, že signál z vysoké výšky by pokrýval až moc velikou plochu a rušil by se s dalšími níže položenými „btskami“.
Od pár hovorů po gigabitové rychlosti
Úplně nejstarší vysílač pro mobilní síť se nacházel na věži Hády. S tím, jak se mění technologie, se mění i místa, která jsou vysílači pokryta. A Hády je právě jedním z těch, které už o šíření mobilní sítě přišly. V roce 1995 měl český Eurotel 18 000 zákazníků v Česku. Jedna BTS zvládala při technologii NMT pokrýt současně jen 64 hovorů. V Brně se tak ke konci 90. let mohlo uskutečnit necelých 200 hovorů.
Od té doby se technologie významně posunula. Před 30 lety mobilní síť na technologii NMT zvládla jen hovory, nyní zvládá hovory, SMS a mobilní data pro miliony SIM karet současně. Nově už díky pokročilým technologiím dosahují BTS rychlostí mobilních dat i přes gigabit za sekundu.
Další tři nejstarší v Brně však zůstaly a slouží jako podstatné stanice v rámci systému základnových stanic.
- Základnová stanice Zábrdovice od roku 1995, Cejl 825; původně spuštěna technologie NMT 450 MHz; zajímavost: pozemek je CETINu pronajímán od 63 vlastníků bytových jednotek a zároveň od státu
- Základnová stanice Nový Lískovec funguje od roku 1996, Koniklecová 443; původně spuštěna technologie NMT 450 MHz
- Základnová stanice Židenice od roku 1999, Bořetická 4141; původně spuštěna technologie GSM 900 MHz
Nejmodernější technologie
Mezi mobilními operátory je běžná praxe, že si navzájem sdílí BTS. Většinou sdílí jen lokalitu, někdy však sdílí i samotnou RAN, tedy rádiovou přístupovou síť, nejčastěji ve velice náročně přístupných lokalitách. Ve městech se však sdílí maximálně společné prostory na střeše, ale každý má své vlastní technologie.
O2 všechny tři navštívené vysílače modernizovalo. Najdeme zde celkem sedm frekvencí, od 700 MHz do 3,7 GHz. Všechny vysílače byly postupně od roku 2024 osazeny novými rádii od Ericssonu. Nové jsou i antény a řídící technologie RAN. Nechybí ani záložní baterie. Jelikož se jedná o podstatné BTS (neboli site), které pokrývají velké množství obyvatel, mají záložní energii na čtyři hodiny.
Právě na nejvyšší frekvenci funguje technologie MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output), která se používá v hustě osídlených oblastech ve městech či specificky pro sportovní haly či koncerty. Technologie dokáže obsloužit mnohem více připojených SIM karet zároveň na stejné frekvenci. Při pohledu na BTS se pozná velice snadno, přímo u antény se nachází rádio.
Evropské technologie kvůli bezpečnosti
O2 se již plně zbavilo veškerých aktivních prvků od Huawei v RAN části BTS. Zůstávají jen součásti jako třeba převodníky optiky, nebo napájecí součásti. V RAN však přítomen není. Zbytek pokrývají technologie například od Vertiv či HP. O2 je v tomhle velice pokrokové oproti konkurenčním operátorům T-Mobile a Vodafone, kteří se v kritické vysílací části nebezpečného dodavatele Huawei nechtějí zbavit. Ba naopak s ním budou pokračovat i nadále.
Důležitou součástí nových rádií jsou vestavěné GPS moduly. Ty zajišťují přesnou časovou synchronizaci, která je naprosto klíčová pro technologii Time Division Duplex (TDD), a to především na frekvencích 2600 MHz a 3500 MHz. Bez přesné synchronizace by nemohlo správně fungovat MU-MIMO, ani plynulý přechod mezi 4G a 5G vrstvami.
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