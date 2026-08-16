Poco má v plánech našlapané duo F9 Pro a F9 Ultra

Poco F9 Ultra a Pro | Zdroj: Winfuture
Mobilní značka Poco již brzy aktualizuje modelovou řadu F o dvě novinky, které vůbec poprvé prozrazuje poměrně velký únik. Zveřejněná zpráva odhaluje takřka všechny specifikace a nechybí ani fotografie samotných zařízení. Čínský výrobce v každém případě opět využije předlohy od de facto sesterské firmy Redmi stejně, jako tomu bylo u předchozích generací.
Má to háček
Model Poco F9 Pro dostane 6,59palcový OLED displej s Full HD+ rozlišením a 185Hz obnovovací frekvencí, pod kterým poběží čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Jedna z paměťových konfigurací nabídne 12GB operační paměť RAM vedle 256GB interního úložiště.
Za celkovou výdrž se postaví 6 330mAh článek baterie včetně 100W nabíjení. Záda ponesou tři fotoaparáty (50 + 50 + 8 MPx), kdežto vpředu se ukáže 32MPx selfie kamerka. Varianta Ultra potěší větším 6,85palcovým displejem s 1,5K rozlišením. Po boku totožného procesoru lze očekávat 16GB operační paměť RAM a 512GB interní úložiště.
Bateriový článek o velikosti 8 050 mAh bude podporovat technologii 100W nabíjení. U fotoaparátů v zadní části se ukážou tři 50MPx objektivy. Naopak selfie snímky si na starost vezme 32MPx kamerka. Ke všemu jako jediná verze získá notifikační LED diodu ve tvaru kroužku u snímačů vzadu.
Dále už bez rozdílu zaujmou kovovými rámečky, certifikací IP69 nebo kvalitními reproduktory s laděním od známé firmy Bose. Jak bylo na začátku zmíněno, tak předlohou se určitě stane dvojice Redmi K100 Pro a Pro Max. Akorát předpisy Evropské unie zajistí menší baterie. Firma Poco ještě upraví nastavení u zadních fotoaparátů.
Celosvětové představení má proběhnout během září, kdy poznáme až čtyři barevná provedení (bílé, černé, červené, zelené). Poco F9 Pro vyjde zhruba na 19 352 Kč a Poco F9 Ultra pořídíte za cca 24 196 Kč.
Zdroje: winfuture.de, gizmochina.com, gsmarena.com
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