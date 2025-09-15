Realme C71 aneb třetí upravená verze, tentokrát pro Česko

2025-09-15T18:00:52+02:00
• 15. 9. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Realme

Někdy je poměrně těžké pohlídat každou novinku od výrobců. Příkladem je model Realme C71. Tento kousek byl uveden v červnu a následně v červenci, ale pokaždé se jednalo ve své podstatě o trochu odlišný model, aspoň soudě dle specifikací. Dnes zde máme třetí verzi, která přichází na český trh.

O něco slabší baterie

Zatímco předchozí verze se lišily jen fotografickou výbavou, tak dnešní Realme C71, které je nově dostupné na českém trhu, má i jinou baterii. I fotografická výbava se opět lehce změnila. Co se týče energie, tak se nabízí baterie s kapacitou sníženou o 300 mAh, tedy má 6000 mAh. Rychlost nabíjení zůstala zachována – 45 W.

f62f875a 3def 4340 b64c 1b7937087427 1600x1600x

Zdroj: Realme

Na zadní straně dominuje stále 50MPx foťák a sekundární zde hraje druhé housle. Ostatně společnost ani neuvádí, jaké má rozlišení, takže je určen pro dodatečné efekty. Přední kamera má 5MPx rozlišení. Jde tak tedy o lehkou kombinaci předchozích dvou verzí. Vše ostatní je stejné. Nabízí se HD+ displej s rozlišením 120Hz a procesor Unisoc T7250 s podporou LTE.

U této verze je certifikace MIL-STD 810H, což znamená, že vydrží při pádu z 1,5 metru a výkyvy teplot. Tentokrát ale nikde v materiálech není ani jedna zmínka o certifikaci IPXX. Cena tohoto modelu je nastavena na 4199 Kč, ale jak je vidět, prodejci si již hýbají.

Specifikace Realme C71

  • displej: 6,67 palců, 720×1604 pixelů (HD+), IPS LCD, 120Hz, až 725 nitů
  • procesor: UNISOC T7250
  • 4/6GB LPDDR4X RAM
  • úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD
  • Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
  • Android 15 + realme UI 6.0
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • sekundární foťák
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • MIL-STD 810H
  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
  • rozměry: 165,8 x 75,9 x 7,79 mm; 196 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 45W

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

