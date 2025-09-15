Realme C71 aneb třetí upravená verze, tentokrát pro Česko

Zdroj: Realme
Někdy je poměrně těžké pohlídat každou novinku od výrobců. Příkladem je model Realme C71. Tento kousek byl uveden v červnu a následně v červenci, ale pokaždé se jednalo ve své podstatě o trochu odlišný model, aspoň soudě dle specifikací. Dnes zde máme třetí verzi, která přichází na český trh.
- Realme C71 znovu, s jiným designem a s upravenými specifikacemi
- Realme C71 přichází s ještě větší baterií
O něco slabší baterie
Zatímco předchozí verze se lišily jen fotografickou výbavou, tak dnešní Realme C71, které je nově dostupné na českém trhu, má i jinou baterii. I fotografická výbava se opět lehce změnila. Co se týče energie, tak se nabízí baterie s kapacitou sníženou o 300 mAh, tedy má 6000 mAh. Rychlost nabíjení zůstala zachována – 45 W.
Na zadní straně dominuje stále 50MPx foťák a sekundární zde hraje druhé housle. Ostatně společnost ani neuvádí, jaké má rozlišení, takže je určen pro dodatečné efekty. Přední kamera má 5MPx rozlišení. Jde tak tedy o lehkou kombinaci předchozích dvou verzí. Vše ostatní je stejné. Nabízí se HD+ displej s rozlišením 120Hz a procesor Unisoc T7250 s podporou LTE.
U této verze je certifikace MIL-STD 810H, což znamená, že vydrží při pádu z 1,5 metru a výkyvy teplot. Tentokrát ale nikde v materiálech není ani jedna zmínka o certifikaci IPXX. Cena tohoto modelu je nastavena na 4199 Kč, ale jak je vidět, prodejci si již hýbají.
Specifikace Realme C71
- displej: 6,67 palců, 720×1604 pixelů (HD+), IPS LCD, 120Hz, až 725 nitů
- procesor: UNISOC T7250
- 4/6GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Android 15 + realme UI 6.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- sekundární foťák
- přední – 5 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- MIL-STD 810H
- Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
- rozměry: 165,8 x 75,9 x 7,79 mm; 196 gramů
- baterie: 6000 mAh + 45W
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře