Realme Narzo 100x 5G přichází s obří 8000mAh baterií a odolnou konstrukcí

• 20. 7. 2026#Android #Smartphony
Realme Narzo 100x 5G přichází s obří 8000mAh baterií a odolnou konstrukcí

Zdroj: Realme

Nedávno Realme představilo model C100x a nyní zde máme další novinku Realme Narzo 100x 5G, která láká také na pořádnou baterii.

Jen ta baterie?

U Realme Narzo 100x 5G jde hlavně o baterii, aspoň dle prvního pohledu na specifikace. Nabízí se rovnou 8000 mAh s podporou 45W nabíjení. Kromě toho firma vyzdvihuje i displej s obnovovací frekvencí 144 Hz, ale jedná se o LCD panel s HD+ rozlišením, takže mobil spíše míří do nižších tříd.

realme NARZO 100x 5G 1024x850

Zdroj: Realme

O výkon se zde stará Dimensity 6300 od Mediateku, což je v podstatě takový základ s podporou 5G. Sice zadní strana vypadá, že má tři snímače, ale společnost na oficiálních stránkách informuje jen o hlavním 50MPx. Zbytek jsou tedy spíše pomocné senzory, které se nedají přímo používat.

Realme Narzo 100x 5G splňuje certifikaci IP65 a také MIL-STD 810H. Odolá tedy náročnějším podmínkám, ale na ponoření do vody to není. Cena je nastavena u základní verze v přepočtu přibližně na 4600 Kč. Kdy se objeví na našem trhu, není zatím jasné.

Specifikace Realme Narzo 100x 5G

  • displej: 6,8 palců, IPS LCD, 144 Hz, jas až 1200 nitů, HD+ 1570 x 720, dotyková vzorkovací frekvence 180 Hz, Panda-1681
  • procesor: MediaTek Dimensity 6300 (2x Cortex-A76 @ 2,4 GHz, 6x Cortex-A55 @ 2 GHz), ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU
  • RAM: 4/6 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128/256 GB UFS 2.2
  • Operační systém: Android 16, realme UI 7.0
  • Dual SIM: Hybrid Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / microSD)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, FOV 75°, LED blesk)
    • přední: 8 Mpx (f/2.0, FOV 80°)
  • boční čtečka otisků prstů
  • Audio: USB Type-C, 1115 Ultra-Linear spodní reproduktor, 400% Ultra Volume
  • Odolnost: IP65, MIL-STD 810H
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C 2.0
  • rozměry a hmotnost: 166,47 x 78,2 x 8,88 mm, 224 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh, 45W rychlé nabíjení

Zdroj: fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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