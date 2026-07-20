Realme Narzo 100x 5G přichází s obří 8000mAh baterií a odolnou konstrukcí

Zdroj: Realme
Nedávno Realme představilo model C100x a nyní zde máme další novinku Realme Narzo 100x 5G, která láká také na pořádnou baterii.
Jen ta baterie?
U Realme Narzo 100x 5G jde hlavně o baterii, aspoň dle prvního pohledu na specifikace. Nabízí se rovnou 8000 mAh s podporou 45W nabíjení. Kromě toho firma vyzdvihuje i displej s obnovovací frekvencí 144 Hz, ale jedná se o LCD panel s HD+ rozlišením, takže mobil spíše míří do nižších tříd.
O výkon se zde stará Dimensity 6300 od Mediateku, což je v podstatě takový základ s podporou 5G. Sice zadní strana vypadá, že má tři snímače, ale společnost na oficiálních stránkách informuje jen o hlavním 50MPx. Zbytek jsou tedy spíše pomocné senzory, které se nedají přímo používat.
Realme Narzo 100x 5G splňuje certifikaci IP65 a také MIL-STD 810H. Odolá tedy náročnějším podmínkám, ale na ponoření do vody to není. Cena je nastavena u základní verze v přepočtu přibližně na 4600 Kč. Kdy se objeví na našem trhu, není zatím jasné.
Specifikace Realme Narzo 100x 5G
- displej: 6,8 palců, IPS LCD, 144 Hz, jas až 1200 nitů, HD+ 1570 x 720, dotyková vzorkovací frekvence 180 Hz, Panda-1681
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (2x Cortex-A76 @ 2,4 GHz, 6x Cortex-A55 @ 2 GHz), ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 64/128/256 GB UFS 2.2
- Operační systém: Android 16, realme UI 7.0
- Dual SIM: Hybrid Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, FOV 75°, LED blesk)
- přední: 8 Mpx (f/2.0, FOV 80°)
- boční čtečka otisků prstů
- Audio: USB Type-C, 1115 Ultra-Linear spodní reproduktor, 400% Ultra Volume
- Odolnost: IP65, MIL-STD 810H
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C 2.0
- rozměry a hmotnost: 166,47 x 78,2 x 8,88 mm, 224 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 45W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
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