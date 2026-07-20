Vodafone pokračuje v akčních nabídkách: Levnější tarify i gigabitový internet KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 20. 7. 2026#Mobilní operátoři
Vodafone pokračuje v akčních nabídkách: Levnější tarify i gigabitový internet

Tuzemský operátor Vodafone má i nadále v platnosti sérii slevových akcí, které pokrývají jak mobilní služby, tak pevné připojení k internetu. Ačkoliv se nejedná o absolutní novinky na trhu, aktuální nabídka poskytuje zajímavé možnosti pro optimalizaci měsíčních výdajů za telekomunikační služby. K dispozici jsou trvalé slevy na vybrané tarify, zvýhodnění pro nové zákazníky přecházející od konkurence a výrazně zlevněný vysokorychlostní pevný internet.

Trvalá sleva na tarif sLimitem S

Pro uživatele, kteří hledají základní konektivitu doplněnou o neomezenou komunikaci, je k dispozici tarif sLimitem S. Operátor na něj aktuálně aplikuje slevu ve výši 21 %, která zůstává v platnosti napořád.

Tato nabídka představuje rozumný kompromis pro méně náročné uživatele, kterým postačí menší datový balíček, ale vyžadují naprostou volnost v podobě neomezených hovorů a zpráv. Další podrobnosti a možnost sjednání jsou dostupné na oficiálních stránkách operátora.

Zvýhodnění při změně operátora

Proces změny poskytovatele mobilních služeb je v současnosti legislativně i technicky maximálně zjednodušen. Vodafone tento krok navíc podporuje dočasným snížením ceny služeb. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro přechod k tomuto operátorovi, získají slevu 50 % na zvolený tarif. Toto výrazné cenové zvýhodnění je platné po dobu prvních šesti měsíců od aktivace služeb. Záměr k přenosu čísla a podmínky akce lze prostudovat na adrese vodafone.cz/prejdete-k-nam.

Gigabitový internet za zlomek běžné ceny

Kromě mobilních služeb se aktuální promo akce vztahuje i na pevné internetové připojení. Zvýhodnění se týká těch nejvyšších rychlostních variant, což tvoří ideální základ pro budování moderní chytré domácnosti, provozování vlastních serverových řešení nebo zkrátka plynulou práci z domova pro více členů rodiny.

Po uplynutí prvního roku přechází služba na standardní ceníkovou částku. Detailní podmínky k internetovému připojení jsou k dispozici zde.

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