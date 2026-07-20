Vodafone pokračuje v akčních nabídkách: Levnější tarify i gigabitový internet

Tuzemský operátor Vodafone má i nadále v platnosti sérii slevových akcí, které pokrývají jak mobilní služby, tak pevné připojení k internetu. Ačkoliv se nejedná o absolutní novinky na trhu, aktuální nabídka poskytuje zajímavé možnosti pro optimalizaci měsíčních výdajů za telekomunikační služby. K dispozici jsou trvalé slevy na vybrané tarify, zvýhodnění pro nové zákazníky přecházející od konkurence a výrazně zlevněný vysokorychlostní pevný internet.
Trvalá sleva na tarif sLimitem S
Pro uživatele, kteří hledají základní konektivitu doplněnou o neomezenou komunikaci, je k dispozici tarif sLimitem S. Operátor na něj aktuálně aplikuje slevu ve výši 21 %, která zůstává v platnosti napořád.
- Specifikace tarifu sLimitem S:
- Měsíční paušál: 395 Kč
- Hlasové služby a SMS: Neomezené volání a SMS zprávy
- Datový objem: 5 GB dat
Tato nabídka představuje rozumný kompromis pro méně náročné uživatele, kterým postačí menší datový balíček, ale vyžadují naprostou volnost v podobě neomezených hovorů a zpráv. Další podrobnosti a možnost sjednání jsou dostupné na oficiálních stránkách operátora.
Zvýhodnění při změně operátora
Proces změny poskytovatele mobilních služeb je v současnosti legislativně i technicky maximálně zjednodušen. Vodafone tento krok navíc podporuje dočasným snížením ceny služeb. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro přechod k tomuto operátorovi, získají slevu 50 % na zvolený tarif. Toto výrazné cenové zvýhodnění je platné po dobu prvních šesti měsíců od aktivace služeb. Záměr k přenosu čísla a podmínky akce lze prostudovat na adrese vodafone.cz/prejdete-k-nam.
Gigabitový internet za zlomek běžné ceny
Kromě mobilních služeb se aktuální promo akce vztahuje i na pevné internetové připojení. Zvýhodnění se týká těch nejvyšších rychlostních variant, což tvoří ideální základ pro budování moderní chytré domácnosti, provozování vlastních serverových řešení nebo zkrátka plynulou práci z domova pro více členů rodiny.
- Varianty zlevněného připojení (platnost slevy 12 měsíců):
Po uplynutí prvního roku přechází služba na standardní ceníkovou částku. Detailní podmínky k internetovému připojení jsou k dispozici zde.
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