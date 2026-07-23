Podcast: Roste Samsungu obří konkurence? Oppo se vrací do Česka v plné síle PODCAST

• 23. 7. 2026#Android #Podcast
Podcast: Roste Samsungu obří konkurence? Oppo se vrací do Česka v plné síle

Značka Oppo už u nás není žádným nováčkem, ale teď pod sebe stahuje OnePlus i Realme a útočí na zavedené pořádky. Přemek osobně otestoval model Reno 16 Pro, který láká na hliníkovou konstrukci, křemíkovo-uhlíkovou baterii s obří výdrží a procesor, co se nezahřívá ani při letním pařáku. Je to konečně ta správná alternativa pro lidi, co už nechtějí Samsung ani Pixel, nebo má tahle stylovka moc sebevědomou cenovku?

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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