Chcete nový skládací Samsung? Takhle na něm v předprodeji ušetříte přes 21 tisíc

Samsung odhalil novou generaci skládaček. Hvězdou je především Galaxy Z Fold8, který přichází se zcela novým formátem displeje – je širší, nižší, extrémně lehký a velký vnitřní displej nabídne skvělý poměr stran. Společně s ním dorazil i Fold8 Ultra a stylový Flip8. Na Mobil Pohotovosti už odstartovaly předobjednávky, v rámci kterých díky kombinaci rekordního bonusu, dárku za recenzi a slev ušetříte až 21 000 Kč.
Jak ušetřit přes 21 tisíc korun?
Předobjednat si některou z nových skládaček se letos obzvlášť vyplatí. Využít totiž můžete rekordně vysoký bonus až 10 tisíc, pokud na výkup přinesete jakýkoli starší skládací telefon Samsung, který lze zapnout. Získáte navíc i dárek za recenzi a máte možnost využít také slevu na ISIC. Při využití všech těchto výhod tak celkově ušetříte více jak 21 tisíc korun. Nejvyšší možné bonusy přitom platí i na zcela nový Galaxy Z Fold8.
- Výkupní bonus až 10 000 Kč: Získáte navíc k výkupní ceně vašeho stávajícího zařízení
- Dárek za recenzi: Po nákupu stačí napsat krátkou recenzi a můžete si vybrat buď tyčový vysavač Samsung Jet 65 (v hodnotě 6 490 Kč), nebo špičková sluchátka Galaxy Buds4 Pro (v hodnotě 6 190 Kč)
- ISIC sleva až 4 829 Kč: Pro držitele studentských karet ISIC je připravena dodatečná 7% sleva.
Přechod na novinku se extrémně vyplatí
Právě díky rekordnímu výkupnímu bonusu je letošní upgrade ze staršího telefonu na nový extrémně výhodná. Pokud se rozhodnete prodat své stávající zařízení, novinka vás výrazně levněji. Véčkový Galaxy Z Flip8 tak po započtení bonusu pořídíte už od 18 190 Kč (případně za 780 Kč × 26 měsíců), zatímco špičkově vybavený Galaxy Z Fold8 Ultra získáte po upgradu za 29 790 Kč (případně za 1 278 Kč × 26 měsíců bez navýšení).
Nové Galaxy Watch8 a Ultra 2
Samsung společně s telefony představil také novou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch9 a prémiové Galaxy Watch Ultra2. I na ně v předprodeji platí akce v podobě cashbacku za recenzi až 3 000 Kč a studentské slevy.
Navíc, pokud spolu s některým z nových telefonů zakoupíte i nové hodinky Samsung, získáte ještě další extra slevu. Stačí vložit nový telefon a nové hodinky do jednoho košíku na mp.cz a automaticky získáte 10% slevu na oba produkty. Z celkové ceny tak okamžitě smažete dalších několik tisíc korun.
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