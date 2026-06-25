Podcast: Instagram zavádí předplatné pro šmíráky!

Za 70 korun měsíčně se na Instagramu můžete stát neviditelnými duchy. K tomu Apple šokoval majitele hodinek Ultra 1 a my už víme, kdy do Česka konečně dorazí plnohodnotný 4. operátor ze vesmíru. Tohle je letní technologická jízda, kterou musíte slyšet!
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.
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