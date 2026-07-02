Podcast: Smršť od Xiaomi – 7 novinek, brutální výdrž a bizarní kabel z minulosti!

Přesně sedm nových kousků si pro nás čínský gigant připravil. Rozebrali jsme pro vás nové telefony Xiaomi 17T a 17T Pro. Proč nás nadchla jejich konstrukce a proč se naopak smějeme přibalenému kabelu? K tomu přidáme nálož v podobě hodinek Watch S5 s novým systémem, brutální powerbanku, co spojí až 100 repráků, a sluchátka, která konečně najdete přes Apple Find My!
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.
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