SpaceXAI spouští nový model Grok 4.5 ve spolupráci s Cursorem

Zdroj: Yahoo Tech
Společnost SpaceXAI vydala Grok 4.5, svůj dosud nejsilnější model umělé inteligence zaměřený na programování, agenty i práci s kancelářskými aplikacemi. Model vznikl ve spolupráci s Cursorem, jehož akvizice za 60 miliard dolarů se již chystá.
Nový Grok udělá celou aplikaci z jediného promptu
SpaceXAI spustila dlouho očekávanou novou verzi Grok 4.5, kterou jako první model natrénovala společnost společně s vývojářskou platformou Cursor. Jednat by se mělo o nejpokročilější model, který společnost uvedla, a to díky rozsáhlému tréninku AI modelu na desítkách tisíc grafických karet NVIDIA GB300. Učení mělo probíhat na datech zejména z oblasti softwarového inženýrství, matematiky a vědy.
V rámci své tiskové zprávy společnost zveřejnila i benchmarky z oblasti vývoje softwaru s modely Claude Fable či GPT 5.5. Grok 4.5 si mezi nimi vede velmi solidně a jeho hlavní silnou stránku má být efektivita, tedy nižší spotřeba tokenů a reálná cena vývoje.
SpaceXAI se chlubí například tím, že by měl být nový Grok schopen z jediného promptu vytvořit rozsáhlou funkční aplikaci. Na ukázku si společnost připravila interaktivní simulaci sluneční soustavy ve webovém prostředí, která působí opravdu povedeně. Rozšířena však byla i schopnost modelu pracovat s kancelářskými aplikacemi Office.
Grok 4.5 je nyní dostupný v rámci Grok Build, všech předplatných platformy Cursor a v rámci konzole SpaceXAI. Do Evropské unie však model dorazí s malým zpožděním, někdy v polovině července.
Zdroje: x.ai, engadget.com
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