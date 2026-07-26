Výroba mobilů pod tlakem: Qualcomm má plánovat dvouciferné navýšení cen za své procesory

Zdroj: Dotekomanie.cz
Zdražování u mobilů asi nabere trochu na obrátkách. V poslední době jde pozorovat, jak výrobci zvyšují ceny svých zařízení, přičemž hlavním důvodem je nedostatek výrobní kapacity úložišť a operačních pamětí. Další součástky se ale také prodražují a jeden z největších výrobců procesorů pro mobily údajně plánuje zvýšit cenu.
Citelné zdražení
V tomto případě se budeme bavit o společnosti Qualcomm, dodavateli procesorů Snapdragon. U jeho top modelové řady došlo již k prodražení, údajně o 30 % v porovnání s předchozí generací, ale nyní plánuje plošné zvýšení ceny všech svých produktů. S informacemi přichází agentura Bloomberg.
Podle zdrojů agentury byli již zákazníci Qualcommu, tedy výrobci mobilních telefonů, informováni, že dojde k zvýšení cen od 1. září. Důvodem má být i to, že Qualcomm již nedokáže absorbovat zvyšující se ceny svých dodavatelů. Samozřejmě zde hraje roli i AI, jelikož i v této oblasti vyčerpává dodavatelské řetězce. Pro některé výrobce je prostě efektivnější dodávat velkým firmám na budování AI, než řešit výrobu pro více společností v menším množství.
Není jasné, o kolik se cena zvýší, ale mělo by se jednat o dvouciferné procentní číslo. Minimálně tedy půjde o 10 %, ale může to být i více. Asi bude záležet i na typu procesoru. Qualcomm údajně pracuje i na dostupnějších verzích svých vlajkových procesorů.
Pokud se podíváme na orientační ceny komponent, tak cena procesoru u mobilů může v některých případech tvořit třetinu nákladů. Řešením této krize by bylo vytvoření nových továren na polovodiče, ale jejich výstavba trvá roky. Asi si budeme muset zvyknout na zvyšující se cenu mobilů a tabletů. Jak dlouho potrvá zdražování, není jasné, ale asi za nějakou dobu dojde ke stabilizaci. Neočekáváme, že by došlo ke snižování cen ani po pár letech.
Zdroj: 9to5google.com
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