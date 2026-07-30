Novinka Honor X6e sází na baterii a nízkou cenu

• 30. 7. 2026#Android #Smartphony
Novinka Honor X6e sází na baterii a nízkou cenu

Zdroj: Honor

Honor nezahálí, což jde vidět na jeho tendenci představit nové zařízení každý měsíc. Tentokrát zde máme na první pohled nudnou novinku Honor X6e, ale může mnohé oslovit.

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Jen jedna specifikace vyčnívá

Honor X6e zapadne do nejnižší třídy mobilů. Můžeme rovnou uvést cenu jako důkaz. Je nastavena v přepočtu přibližně na 3 600 Kč. Je tak jasné, že nelze očekávat nějak dobré specifikace. Ostatně displej má jen HD+ rozlišení a jedná se o LCD panel, byť má tedy 120Hz obnovovací frekvenci.

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Zdroj: Honor

O výkon se zde stará Helio G81 Ultra z roku 2024 a podporuje maximálně LTE mobilní sítě. Zde se tedy šetřilo, ale není to jediné místo. Například na zadní straně je jen hlavní snímač, který má 50 MPx. Sekundární ani nepočítáme, jelikož firma k němu neuvedla ani rozlišení a slouží jen pro získávání pomocných dat.

Honor X6e splňuje certifikaci IP64 a má navíc ještě konektor pro sluchátka. Jedinou nadstandardní specifikací je baterie, jelikož má kapacitu 7500 mAh a podporuje 45W nabíjení. V této cenové hladině se něco takového moc často nevidí. Pokud tedy někomu jde o základní mobil s dlouhou výdrží, Honor X6e může být zajímavou volbou.

Specifikace Honor X6e

  • displej: 6,61 palců, TFT LCD, 120 Hz, rozlišení 1604 x 720 px, hlinitokřemičité sklo (Aluminosilicate glass)
  • procesor: MediaTek Helio G81 Ultra (8 jader, 2x A75 @ 2,0 GHz + 6x A55 @ 1,7 GHz), ARM Mali-G52 MC2 GPU
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 128 GB
  • Operační systém: MagicOS 10.0 (založen na Androidu 16)
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / microSD
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, až 10x digitální zoom, video 1080p, rozlišení snímků až 8160 x 6112 px, blesk)
      • pomocný foťák (Auxiliary lens)
    • přední: 5 Mpx (f/2,2, video 1080p)
  • IP64
  • čtečka otisků prstů
  • 3,5mm jack
  • Konektivita: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi Direct, WLAN Hotspot), Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, PC Data Sync (HonorSuite), OTG (0,5A/5V), USB-C (USB 2.0)
  • rozměry a hmotnost: 163,9 x 75,9 x 8,29 mm, cca 207 gramů
  • baterie a nabíjení: 7500 mAh, 45W rychlé drátové nabíjení (HONOR SuperCharge 11V/4,1A)

Zdroj: gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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