Nothing připravuje vlastní chytré hodinky, dorazí už v září

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
V poslední době se hodně mluví o společnosti Nothing. Zástupci navíc museli vyvracet spekulace kolem stahování z několika trhů. Navíc jsme dostali náznaky budoucích kroků, v nich se ale nijak nezmiňovaly nové produkty. Ukazuje se, že se chystají první chytré hodinky.
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První, nebo další hodinky?
Abychom byli přesnější, nebudou to ve skutečnosti první hodinky tohoto výrobce, jelikož v rámci své subznačky CMF se již nabízí CMF Watch 3 Pro a CMF Watch Pro 2. Na druhou stranu se má jednat o první hodinky přímo pod Nothing. Zdroje naznačují, že se nebude jednat o obyčejně vypadající hodinky a že budou navazovat na transparentní a eklektický design, který je znám z mobilů nebo sluchátek.
Aktuálně neznáme jakékoliv specifikace, ale lze něco odvodit z informace, že cena bude pod hranicí 300 dolarů, tedy cca 6400 Kč bez daně. Za takovou cenu se neprodávají modely s RTOS, tedy uzavřeným operačním systémem. Předpokládá se, že bychom se mohli těšit na WearOS, ale na potvrzení si budeme muset počkat. Pokud by firma použila RTOS, tak by bylo velmi komplikované obhájit si vysokou cenu.
K představení má dojít v září. Bohužel zdroj naznačuje, že hodinky nebudou k dispozici na všech trzích. Nelze zatím říci, jestli budou dostupné v Evropě, ale můžeme doufat.
Zdroje: x.com, gsmarena.com
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