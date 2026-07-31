Procvičujte s dětmi počty efektivně: Kalkulko sází na jednoduchost a gamifikaci

• 31. 7. 2026#Android #iOS
Procvičujte s dětmi počty efektivně: Kalkulko sází na jednoduchost a gamifikaci

Zdroj: kalkulko

Některé aplikace nemusí být komplikované, aby byly užitečné. V obchodech najdete mnoho titulů, ale vždy nás zaujme česká tvorba. Dostali jsme tip od autora aplikace Kalkulko, Filipa Decastelo z firmy Yellow Bench s.r.o.

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Kalkulko – Jednoduše a zábavně?

Od aplikace Kalkulko nečekejte něco komplikovaného. Ve své podstatě se jedná o jednoduchou aplikaci pro procvičování základních matematických operací (sčítání, odčítání, násobení a dělení). Asi byste si řekli, že na toto není potřeba speciální aplikace, ale někteří rodiče asi budou souhlasit, že vymyslet mnoho příkladů je někdy vyčerpávající.

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Zdroj: kalkulko

Aplikace je natolik jednoduchá, že s ní nebudou mít problém nejmenší. V první řadě se volí typ příkladů, pak jejich množství a následně rozsah. To je základní funkcionalita, ale je zde něco navíc. Lze vytvořit místnost a nasdílet číselný kód kamarádovi. Následně mohou soutěžit, kdo je lepší v matematice.

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Zdroj: kalkulko

K dispozici je i všeobecný žebříček a také se nabízí denní výzvy. Teoreticky tak rodič může jednoduše říci, že po splnění denní výzvy bude nějaká odměna nebo něco navíc. Kalkulko je zcela bez reklam, plateb nebo nějakých podmínek. Pokud tedy chcete s nejmenšími procvičovat základy matematiky, můžeme tuto jednoduchou aplikaci doporučit.

Kalkulko
Kalkulko
Stáhnout QR-Code
Kalkulko
Developer: Yellow Bench s.r.o.
Price: Free
Kalkulko
Kalkulko
Stáhnout QR-Code
Kalkulko
Developer: Yellow Bench s.r.o.
Price: Free
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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