CMF Watch Pro 2: Nová generace hodinek s originálním designem

CMF se dá stále považovat za mladou subznačku, která spadá pod Nothing. Do této chvíle měla jen několik produktů, i tak se snaží odlišit hlavně designem. Ten je originálnější a trochu odvážnější. To více méně dokazuje i u nových hodinek CMF Watch Pro 2. Oproti předchozí generaci se snaží nabídnout více.

CMF Watch Pro 2

V první řadě je nutné uvést, že hodinky CMF Watch Pro 2 mají proprietární operační systém. Wear OS od Googlu zde nenajdete. Na druhou stranu lákají na vyměnitelné rámečky, díky čemuž jde hodinky stylizovat a mít během chvilky z extravagantnějšího provedení nějaké stylové. Prakticky jde kombinovat i různé barvy.

Hodinky mají baterii o kapacitě 305 mAh, což by mělo dle společnosti dostačovat na 11 dnů běžného používání. V extra úsporném módu se dá dostat na skoro 46 dnů. CMF Watch Pro 2 se mohou pochlubit integrovanými pozičními systémy GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou. Při plném používání určování polohy vydrží až 25 hodin.

Základem je zde AMOLED displej s úhlopříčkou 1,32 palců s rozlišením 466 x 466 pixelů. Maximální jas dosahuje na hodnotu 620 nitů. O konektivitu se stará Bluetooth 5.3. V oblasti měření umí zaznamenávat tep a také okysličení krve. Samozřejmě nechybí přes 120 sportovních režimů a 5 dokáží detekovat automaticky. Nechybí certifikace IP68.

Cena pro český trh je stanovena na 1699 Kč, tedy za základní model. Výměnné rámečky přijdou na cca 565 Kč.

