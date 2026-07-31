Google uvádí Lyria 3.5: Vylepšené generování hudby aneb máme vlastní písničku

Zdroj: Google
V březnu tohoto roku Google vydal Lyria 3 Pro pro generování hudby nejen přímo v Gemini aplikaci a službě. Ve světě AI už uběhlo mnoho času a přichází nový model Lyria 3.5.
Lyria 3 Pro: Google posouvá generování hudby v Gemini na novou úroveň
Lyria 3.5
U této verze se Google zaměřil na vylepšení muzikálnosti, tedy na bohatší a komplexnější melodické struktury s cílem přirozenějšího podání. Zapracovalo se na vytváření textů, tedy jejich struktuře a komplexnosti. Do samotného hlasového projevu jsou více zapojeny emoční složky a byla vylepšena výslovnost. Poslední věcí je lepší ovládání tempa a trvání výstupů.
My jsme si to samozřejmě museli vyzkoušet. Lyria 3.5 je totiž dostupná aktuálně ve službě Google Flow Music. Zadali jsme ten nejjednodušší příkaz: „Vytvoř písničku od Dotekomanie.cz“. Hned na první pokus došlo ke špatné výslovnosti. Uvedli jsme tedy, jak má být správně vyslovováno. Nedošlo ke generování celé skladby od začátku, jen se upravily ty pasáže, kde byl název webu zmíněn.
Výsledek si již můžete poslechnout níže, ale musíme říci, že i bez komplikovaného příkazu je skladba celkem podařená. Zejména když generování s úpravou netrvalo ani 5 minut.
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře